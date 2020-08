Le sort des séries éliminatoires des Los Angeles Lakers est scellé depuis plus d’une semaine. Ils ont décroché la tête de série de la Conférence Ouest pour la première fois en dix ans, et les matchs de classement qui ont suivi n’ont plus de sens mathématique depuis.

Les Lakers ont joué comme une équipe avec rien à gagner plutôt que rien à perdre. Au début du match de lundi, ils ont perdu trois matchs consécutifs, ce qui est leur plus long dérapage depuis que l’équipe en a perdu quatre de suite fin décembre.

Bien que les Lakers ne puissent rien gagner en ce qui concerne le classement, l’entraîneur-chef Frank Vogel a continué à garder les joueurs sur le terrain pendant des minutes en grande partie régulières alors qu’il expérimentait des rotations.

Cette pratique semblerait aller contre l’accent mis par Vogel sur la priorité à la santé pour les séries éliminatoires, mais il considère que cela est également en forme.

«L’équilibre pour moi, c’est lorsque nous parlons d’être aussi en bonne santé que possible, cela inclut le conditionnement», a expliqué Vogel. «En particulier, nos joueurs principaux doivent être prêts et ressentir ce que c’est de pousser les 30 premiers dans leurs minutes. Il ne s’agit de rien d’autre que de les préparer et de les mettre en forme lors des séries éliminatoires.

«Vous verrez peut-être cela au cours des deux prochains matchs, où ces gars-là joueront plus de minutes. Cela fait partie d’être en bonne santé, c’est d’avoir des jambes sous vos pieds. Nous allons le faire et continuer à essayer de travailler au rythme de notre équipe. «

LeBron James ne s’est reposé que pour la quatrième fois cette saison contre les Houston Rockets et a été nettement plus agressif à son retour contre les Indiana Pacers, marquant 31 points sur 54% de tirs.

Pendant ce temps, Davis s’est calmé depuis son explosion de 42 points contre les Utah Jazz. Il a marqué un total de 34 points en trois matchs depuis et n’a pas encore converti sur un seul 3 points depuis qu’il en a drainé quatre contre l’Utah.

Vogel respecte toutes les équipes potentielles de la huitième tête de série de la Conférence de l’Ouest

Le fond de la Conférence Ouest s’est réduit à une course de quatre équipes entre les Memphis Grizzlies, les Portland Trail Blazers, les San Antonio Spurs et les Phoenix Suns. Vogel a déclaré que les Lakers n’avaient pas d’adversaire préféré et a ajouté que l’une des équipes restantes pourrait être une menace en séries éliminatoires.

« Je dirai que toutes ces équipes qui se disputent cette huitième place, je ne crois pas que nous allons avoir une tête de série huit typique dans ce match », a-t-il déclaré. « L’Occident est chargé, il y a beaucoup de bonnes équipes là-dedans, et nous allons avoir une équipe avec une puissance de feu sérieuse. »

