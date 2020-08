Le centre Anthony Davis a imposé sa puissance à l’intérieur de la peinture et avec un double-double de 31 points, 11 rebonds et trois passes, il a mené l’attaque des Los Angeles Lakers qui ce jeudi a facilement battu les Portland Trail Blazers 111-88 dans le deuxième match du premier tour des séries éliminatoires de la Conférence de l’Ouest.

21/08/2020 à 09:10

CEST

.

La victoire permet aux Lakers d’égaliser à 1-1 la série qu’ils disputent le meilleur des sept et la troisième période se jouera samedi, dans le même scénario de la bulle d’Orlando.

Avec Davis, qui a marqué trois triples en quatre tentatives, quatre autres joueurs avaient des numéros à deux chiffres, dont le gardien Kentavious Caldwell-Pope, qui a atteint 16 points, dont quatre triples en six tentatives, et est devenu le facteur de surprise gagnant. .

L’attaquant vedette LeBron James n’a pas réalisé sa meilleure performance individuelle avec 10 points, sept passes, six rebonds et six revirements.

Mais l’équipe n’en avait pas besoin après que les Trail Blazers aient perdu le gardien de point de départ Damian Lillard au troisième quart, qui s’est disloqué l’index de sa main gauche lorsqu’il est entré en collision avec le pied droit de Davis, qui s’est dirigé vers le panier.

La blessure de Lillard a laissé les Trail Blazers sans aucune capacité de réaction dans un match où ils étaient toujours en bas du tableau de bord.

Contrairement à ce qui s’est passé lors du premier match, les Trail Blazers n’ont pas bien joué en équipe et n’ont pas non plus d’individualité leur permettant d’être compétitifs, donc à la fin de la première période, ils étaient déjà en bas du tableau de bord 19-27 et sont partis à la pause avec un déficit de 17 points (56-39).

Davis avait terminé la première mi-temps avec 21 points, tandis que les Trail Blazers en tant qu’équipe n’avaient que 35% de tir sur le terrain.

Les Lakers ont continué d’affluer et menaient 88-58 après trois quarts. Los Angeles comptait jusqu’à 32 points sur le tableau de bord au cours de la troisième période.

La plupart des partants des deux équipes ont raté le quatrième quart-temps.

Lillard avait 18 points et trois rebonds avant de se blesser, mais a raté 8 des 14 tirs du terrain et 6 des 7 tentatives de 3 points.

L’escorte C.J. McCollum a atteint 13 points, mais il n’a pas non plus été inspiré par les tirs au panier, marquant 6 sur 16 et 1 sur 5 tentatives de l’extérieur du périmètre.

La garde de sauvegarde Anfernee Simmons a marqué 11 points en tant que sixième joueur et était le troisième pour les Trail Blazers à atteindre des chiffres à deux chiffres à la fin du match.

La bonne nouvelle pour les Trail Blazers a été d’apprendre que les radiographies de Lillard étaient négatives pour lui d’avoir tout type de fracture dans la structure interne de son orteil, ce qui lui permettra de concourir à nouveau samedi, lors du troisième match.