Affronter les Houston Rockets lors de la deuxième nuit d’un match consécutif allait être une tâche difficile, mais les choses pour les Lakers de Los Angeles ont été rendues d’autant plus difficiles avec la nouvelle que LeBron James et Alex Caruso resteraient absents en raison de blessures mineures.

Chaque fois que l’une des superstars des Lakers est sortie, se tournent immédiatement vers Kyle Kuzma en tant que joueur pour passer à l’offensive. Il l’a fait à nouveau, menant les Lakers à marquer lors de leur défaite face aux Rockets.

Mais avec James et Caruso absents, ainsi qu’Avery Bradley et Rajon Rondo également hors de la photo, le match de jeudi a offert à de nombreux autres joueurs une occasion majeure de montrer qu’ils méritaient un peu de temps de jeu une fois les séries éliminatoires commencées.

Malheureusement pour les Lakers, la plupart n’ont pas profité de l’opportunité qui leur était offerte. «Je pense que c’était une leçon précieuse pour nous», a déclaré Kuzma. «Pour nous, nous avons eu beaucoup de gars dehors, et nous devons avoir une mentalité d’homme suivant, quoi qu’il arrive.

«Et aussi jouer avec ce côté et cette énergie, faire les bons jeux et jouer plus de basket sans erreur. Surtout quand vous avez de précieux meneurs de jeu comme ‘Bron et A.C. Cette marge d’erreur se resserre légèrement. Quand nous n’avons pas ces meneurs de jeu, nous devons jouer davantage en équipe, aussi bien offensivement que défensivement. »

Les Lakers ont eu des performances tout au long de la saison au cours desquelles les joueurs se sont intensifiés lorsque James ou Anthony Davis était absent, dont un contre les mêmes Rockets.

Quinn Cook a pris le départ ce soir-là et a tiré seulement 2 sur 12 du terrain, tandis que Dion Waiters et JR Smith se sont combinés pour tirer 3 en 14 sur le banc. Étonnamment, la recrue Talen Horton-Tucker a surpassé ses coéquipiers vétérans, terminant avec 10 points sur 4 tirs sur 6 et encaissant quatre interceptions.

Espérons que les Lakers ne seront pas confrontés à une situation dans les séries éliminatoires où James ou Davis ne sont pas disponibles, mais vous ne savez jamais ce qui peut arriver, pas seulement en termes de blessures ou même de fautes inattendues dans un match.

La défaite contre les Rockets n’était pas la meilleure performance pour un certain nombre de Lakers sur lesquels on pouvait compter, mais tous les joueurs doivent être prêts lorsque la pression monte en séries éliminatoires et apporter l’énergie dont cette équipe des Lakers a besoin.

Kuzma trouve un succès de tir dans la bulle

Le seul aspect positif des luttes des Lakers à l’intérieur de la bulle d’Orlando a été le jeu de Kuzma. Il marque en moyenne 14,4 points en tirant à 46% du terrain. De plus, après avoir lutté avec son tir à 3 points cette saison, Kuzma a été le seul tireur en profondeur fiable à l’intérieur de la bulle, faisant 12 de ses 26 3 points.

Kuzma est également devenu plus qu’un simple buteur, impressionnant par son effort défensif amélioré tout en contribuant à la vitre et en tant que meneur de jeu. En discutant de sa pièce, Kuzma a souligné le travail qu’il a accompli pendant que la saison était suspendue.

