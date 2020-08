Les Lakers de Los Angeles respirez facilement pour la première fois depuis le début des éliminatoires de la NBA 2019/20. La franchise dirigée par Frank Vogel a prévalu Portland Trail Blazers dans le troisième match de l’égalité entre les deux par un résultat de 116-108, et prend la tête sur l’ensemble de la série (2-1).

A cette occasion, la fête a été menée de bout en bout par la figure de James Lebron. La star des Lakers a été le MVP absolu du match après avoir ajouté un total de 38 points, 12 rebonds, huit passes, deux interceptions, 11 sur 18 dans les buts sur le terrain (61,1% TC) et 4 sur 8 en triples (50% T3).

De plus, ces quatre triples ont laissé LeBron lui-même le troisième joueur à 3 points avec le meilleur score de l’histoire des séries éliminatoires de la NBA.

A noter également la performance d’Anthony Davis, qui a une fois de plus relevé les circonstances d’un duel d’après-saison après avoir marqué 29 points, 11 rebonds et huit passes, restant, comme LeBron, très proche du triple double.

Concernant les Blazers, rien d’autre n’a pu faire les principaux chefs offensifs de la franchise Oregon. Damian Lillard a terminé avec 34 points, cinq rebonds et sept passes; CJ McCollum avec 28 points, huit rebonds et quatre passes; Carmelo Anthony, 20 points et six rebonds.

La clé du jeu a été dans l’annotation que les hommes sur le banc de chaque équipe ont contribué: 24 points des remplaçants des Lakers contre huit points des Portland Trail Blazers.