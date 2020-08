L’entraîneur-chef Frank Vogel était mécontent des Lakers de Los Angeles après avoir été incapable d’apporter une bonne énergie lors d’une mauvaise défaite contre le Thunder d’Oklahoma City.

Le manque d’énergie, l’encrassement et l’incapacité de tirer le ballon ont rendu très difficile pour L.A. de remonter d’un déficit important et cela a entraîné une défaite de 105-86. Seuls trois Lakers étaient à deux chiffres, LeBron James ouvrant la voie avec 19.

C’était une grande différence par rapport à lundi soir, lorsque les Lakers ont joué un match complet et solide dans une victoire contre les Utah Jazz. Ils ont décroché la tête de série n ° 1 de la Conférence de l’Ouest dans le processus, ce qui était un autre facteur qui aurait pu entrer en jeu contre OKC.

«Vous voulez continuer à prouver chaque match et à construire votre rythme», a déclaré Vogel. «Je pensais que nous avions pris du recul ce soir en ce qui concerne notre énergie globale et notre exécution. Nous reviendrons à la planche à dessin. »

Vogel a estimé que le fait de manquer des tirs ouverts était un facteur contributif aux fautes et à la mauvaise exécution. «Nous devons simplement continuer à travailler pour une meilleure qualité de prise de vue. Nous continuons à manquer les regards ouverts, ce qui entraîne une certaine frustration et peut-être un fusible plus court en termes de patience nécessaire pour travailler pour de superbes clichés », a-t-il ajouté.

«Ce n’est qu’une question de temps avant que les tirs ne commencent, mais le plus grand objectif pour nous est de jouer avec le rythme, car nous sommes trop encrassés, puis de continuer à travailler pour la qualité des tirs.»

Une partie de cela peut être attribuée au fait que les Lakers ont pris un autre départ lent, ce qui a été un thème récurrent dans presque chacun de leurs jeux dans la bulle. Un changement de gamme peut être en ordre, bien que Vogel voit un problème plus important.

«Nous verrons», dit-il. « Nous examinons tout, mais c’est plus important que cela. »

Les Lakers n’auront pas beaucoup de temps pour récupérer, alors qu’ils affronteront les Houston Rockets jeudi soir lors de leur seul match consécutif des matchs de classement.

Vogel prêt à «gagner moche» dans les matchs de classement

Avec un si long écart entre la saison suspendue en mars et maintenant, Vogel s’attendait à ce que les Lakers soient lents à sortir. Pour cette raison, il prévoyait qu’ils devraient gagner des matchs qui reposent davantage sur la défense.

« Ce sera une façon imparfaite d’entrer dans les séries éliminatoires et de jouer au basket-ball, mais toute la ligue est aux prises avec le même ensemble de règles », a-t-il récemment déclaré. «Il va y avoir un élément dans lequel nous devons éliminer quelque chose. Si cela signifie gagner moche, nous devons gagner moche. «

