Les Memphis Grizzlies sont toujours en chute libre et ne savent toujours pas ce que c’est que de battre la bulle de Disney World. La La franchise du Tennessee a subi sa quatrième défaite consécutive (124-115) contre les Utah Jazz particulièrement réussi dans le tir extérieur, avec 18 coups sûrs en 45 tentatives. Ceux de Quin Snyder ont fait appel au inspiration offensive du meilleur Joe Ingles (25 points) et de l’omniprésence sur les planches de Rudy Gobert (21 points et 16 rebonds) pour finir d’attaquer les défenses rivales.

Après avoir commencé les matchs précédents à un rythme endormi, les Grizzlies ont surpris Salt Lake City avec un départ radieux de Jonas Valanciunas (21 points et 14 rebonds) et Ja Morant (20 points et 9 passes), qui a de nouveau ébloui par sa libération et sa magie.

Cet angle de Ja attaquant et trouvant Grayson Allen pour 3 – @ memgrizz x #WholeNewGame pic.twitter.com/X1qlttFrAz – NBA (@NBA) 5 août 2020

Cependant, le réservoir de carburant a atteint la réserve très rapidement et les Grizzlies ont payé cher l’effort et l’absence due à la blessure de Jaren Jackson Jr.L’Utah Jazz a renvoyé la gifle avec un 22-1 partiel pour reprendre le contrôle du jeu et faire face. la pause en avant sur le tableau de bord.

La seconde moitié a suivi des chemins très similaires. Memphis a frappé en premier pour égaliser le concours grâce à un coup sûr Grayson Allen (20 points), mais la meilleure performance défensive de Quin Snyder a réduit la dernière goutte de l’attaque rivale. Le Jazz n’a pas permis à son rival de marquer pendant trois minutes, Ingles a brisé les lignes défensives du périmètre, Jordan Clarkson (14 points) a ajouté de la deuxième unité et Rudy Gobert a mené une course de 9-0 pour livrer le coup final aux hommes de Taylor Jenkins.

Ce résultat comprime complètement les zones supérieure et médiane de la Conférence occidentale. Les Utah Jazz monte en quatrième position au détriment des Houston Rockets, alors que les Grizzlies conservent la huitième place mais un seul match les sépare des Portland Trail Blazers, neuvième classés et avec une inertie compétitive beaucoup plus positive.