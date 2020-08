Le meneur espagnol Ricky Rubio était satisfait avec la victoire 117-115 de dimanche contre les Mavericks de Dallas qui maintient les Phoenix Suns en vie pour disputer les éliminatoires de la NBA, et bien que le Catalan sache que « lLes options sont très faibles », a-t-il prévenu qu’ils se sont rendus à Orlando« avec l’idée que tout peut arriver ». et de continuer à grandir en équipe.

«Nous sommes venus à Orlando avec l’idée que tout pouvait arriver et aujourd’hui nous montrons que des fêtes comme celle-ci vont nous aider à grandir, en particulier à une jeune équipe comme nous », a déclaré Rubio après la victoire contre Dallas dans des déclarations recueillies par ‘nba.com’.

Le Catalan a clairement indiqué qu’être à Orlando devrait les aider pour l’avenir, au-delà d’être en séries éliminatoires. « Vous devez passer par un processus et vous ne pouvez pas l’éviter, être ici vous aidera », a-t-il déclaré. « Les options en séries éliminatoires sont très faibles, mais nous les avons, c’est pourquoi nous sommes ici », a-t-il ajouté.

Jouez dur et attendez

« Pourquoi ne pas y aller, jouer dur et voir ce qui se passe? Avec deux victoires, tout semble aller bien, mais nous savons que nous devons gagner pratiquement tout et j’espère que le reste perdra. Notre mentalité est d’aller jouer, de concourir, de grandir en équipe. Notre équipe n’a pas été ensemble très longtemps, Ayton a raté 25 matchs et maintenant nous rattrapons notre temps », se souvient-il.

Sur la victoire contre les Mavericks, Rubio a regretté sa « grosse erreur finale » contre Kristaps Porzingis, qui a bloqué son tir avec 117-115, et a assuré que la « croissance » des Suns se vérifiait. « Jouer ces moments et surmonter l’adversité est énorme », a-t-il déclaré.

« Mon niveau physique n’est pas optimal après la position debout, mais je pense que cela nous est arrivé à tous. J’ai dépassé le coronavirus et suis arrivé un peu plus tard et j’accélère le rythme, pmais il n’y a pas beaucoup de temps et tu fais ce que tu peux pour récupérer. Qu’il n’y ait pas de voyages aide beaucoup et dEnsuite, vous devez essayer de faire ce que vous pouvez pour être en bonne santé », a-t-il déclaré à propos de sa condition physique.