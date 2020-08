Un énorme Damian Lillard (51 points) a mené une victoire mémorable pour Portland Trail Blazers contre les 76ers de Philadelphie par 124-121 qui leur laisse un demi-match de la huitième place des Memphis Grizzlies et a éliminé les éliminatoires de la Pélicans de la Nouvelle-Orléans de Zion Williamson Et à propos Kings de Sacramento qu’ils ont été pratiquement expulsés.

C’est un match joué de puissance en puissance qui laisse momentanément les Sixers en sixième position à l’Est et permet aux Blazers de faire un pas de géant dans la lutte pour entrer en séries éliminatoires et être la première équipe à affronter au premier tour. Les Lakers de Los Angeles.

Ainsi, ce résultat, combiné aux défaites des Sacramento Kings contre les Houston Rockets (129-112) et des New Orleans Pelicans contre les San Antonio Spurs (122-113), laisse ces deux équipes hors du combat pour entrer dans le play-in occidental. et, logiquement, donc des playoffs.

cela a beaucoup réchauffé nos cœurs pic.twitter.com/VfZryBoifw – Portland Trail Blazers (@trailblazers) 10 août 2020

La vérité est que les Kings ont joué horriblement dans la bulle et le seul match qu’ils ont gagné a été contre les Pélicans qui ont également été très décevants. Au-delà de la restriction de minute de Zion, la Nouvelle-Orléans n’a pas joué de bon basket. Ils doivent prendre des décisions importantes cet été vis-à-vis d’une jeune équipe qui ne finit pas de convaincre par le jeu et les résultats.

Ainsi, pour le moment, quatre équipes jouent 2 places en séries éliminatoires dans l’Ouest: Memphis Grizzlies (huitième pour le moment), Portland (neuvième à un demi-match des Grizzlies) et San Antonio Spurs et Phoenix Suns. Si les hommes de Ricky Rubio gagnent l’OKC aujourd’hui, ils resteraient à un demi-match des Blazers (comme les Spurs mais avec un meilleur pourcentage) et il y aura deux derniers jours vraiment spectaculaires de la bulle.