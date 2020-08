Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans n’ont pas progressé dans la loterie du repêchage de la NBA de jeudi, restant au 13e rang. Tout en ayant toujours un choix de loterie, les pélicans seront à l’arrière de la loterie.

À la suite de la loterie de repêchage de jeudi, des faux brouillons étaient en abondance sur plusieurs sites et avaient un thème commun pour les pélicans dans les joueurs d’aile.

Jeff Goodman du Stadium a fait atterrir les Pélicans Aaron Nesmith, un petit attaquant de Vanderbilt. Yahoo Sports a demandé aux Pélicans de rédiger un attaquant différent à Precious Achiuwa à Memphis.

DraftExpress a demandé à la Nouvelle-Orléans de rédiger Patrick Williams, un ailier de l’État de Floride qui a été lié dans d’autres ébauches simulées aux Pélicans.

«Williams possède d’énormes outils physiques en termes de taille, de longueur et de force, et il est le deuxième plus jeune joueur de cette classe de repêchage. Ses indicateurs de tir sont prometteurs, même s’il reste un joueur assez brut dans l’ensemble des deux côtés du terrain. La polyvalence défensive de Williams pourrait être attrayante pour une équipe de la Nouvelle-Orléans qui doit s’améliorer à cet égard, et l’ajout d’un autre attaquant combo pourrait permettre à Zion Williamson de jouer plus de minutes au centre.