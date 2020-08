Les Phoenix Suns ont un cas comme la franchise la plus dysfonctionnelle de la NBA au cours des 10 dernières années de ce côté des Knicks. C’est l’équipe qui a vu des chèvres vivantes déféquer partout dans le bureau du directeur général, passer par différents entraîneurs en chef chaque année, ne pouvait même pas signer d’autographes d’épicerie sans controverse et – juste au moment où il semblait qu’ils avaient tourné le coin – a perdu son centre de franchise en raison d’une suspension de 25 matchs pour diurétiques.

Au cours de la dernière décennie, si quelque chose pouvait mal tourner pour les Suns, c’était probablement le cas. C’est en partie la raison pour laquelle leur course sans faille dans la bulle de redémarrage de la NBA a été si inspirante.

Les Suns ont été la seule équipe à terminer un 8-0 parfait dans la bulle. Phoenix a encore raté les séries éliminatoires pour la 10e saison consécutive, mais pour la première fois depuis l’apogée de Steve Nash et Amar’e Stoudemire, on a l’impression que la base de fans a quelque chose à exciter.

Quiconque a regardé Phoenix jouer dans la bulle peut voir à quel point son avenir sera brillant. C’est pourquoi le moment est bien choisi pour être fan des Suns pour la première fois depuis une décennie.

Devin Booker a finalement joué comme une star légitime

Si Damian Lillard est le MVP de Bubble, Booker a certainement terminé en deuxième position. Booker était électrique lors de la reprise de la saison, avec une moyenne de 30,5 points par match sur 50% de tirs depuis le terrain tout en distribuant six passes décisives par match lors de la séquence parfaite de 8-0 des Suns. Après des années à être considéré comme un marqueur de calories vides, Booker ressemble à une star légitime.

La course de Booker a commencé à ressembler à quelque chose de spécial à son troisième match dans la bulle contre les puissants Los Angeles Clippers. Booker a récolté 35 points et huit passes et a frappé un buzzer-batteur gagnant sur les bras tendus de Kawhi Leonard et Paul George.

Il est fou de penser que Booker n’a encore que 23 ans. Chaque saison perdante à Phoenix a ressemblé à un référendum sur sa carrière jusqu’à présent, mais il montre enfin à quel point c’est injuste. Avec un meilleur casting de soutien autour de lui, Booker a augmenté son efficacité de score, est devenu un meilleur meneur de jeu, a réduit ses chiffres d’affaires et a cessé de se sentir comme s’il devait affronter les défenses NBA 1 contre 5.

Lisez le grand Mike Prada pour une description détaillée de la façon dont Booker est finalement passé au statut de superstar. Booker a été nommé All-Star pour la première fois de sa carrière cette saison, et c’est un honneur qu’il devrait accomplir avec régularité à partir de maintenant.

Deandre Ayton et Mikal Bridges font leur apparition à ses côtés

Alors que la pièce de Booker a fait la plupart des manchettes, cela n’aurait pas été possible sans une liste améliorée autour de lui. Les deux pièces les plus prometteuses sont le centre Deandre Ayton et l’ailier Mikal Bridges.

Ayton ne vivra peut-être jamais d’être pris devant Luka Doncic lors du repêchage de la NBA, mais il se projette toujours comme l’un des meilleurs jeunes grands hommes de la ligue. Ayton a toujours eu des outils physiques d’élite et a été un buteur efficace depuis ses années d’université en Arizona, mais cette saison, il a fait des progrès tangibles dans les domaines les plus faibles de son jeu, en particulier sur la défensive. Pour tous les points et rebonds d’Ayton cette saison, ce sont des jeux comme celui-ci qui devraient vraiment exciter les fans de Phoenix.

En parlant de défense, parlons de Mikal Bridges. Les Suns ont classé Bridges avec le choix n ° 10 du repêchage 2018 de Villanova dans l’espoir qu’il pourrait devenir le type d’aile 3 et D que chaque équipe convoite. Phoenix a pleinement vu cette vision de Bridges dans la bulle.

Bridges étouffe les joueurs offensifs adverses avec ses pieds rapides et son envergure de 7’1. Il était à peu près le seul défenseur à verrouiller T.J. Warren dans la bulle. Il a également fait des progrès avec son tir à trois points, éliminant un accroc qu’il a montré au début de sa carrière professionnelle pour faire mieux que 36% de ses tentatives au plus profond de la bulle.

Je suis un fan du jeu de Bridges qui remonte à ses années d’étudiant, et c’était une joie de le voir mettre tout cela ensemble dans la bulle. Phoenix n’a pas besoin que Bridges soit un créateur pour avoir un impact – il doit juste être une star dans son rôle. Demandez simplement aux Bucks à quel point les gars en 3 et D sont précieux.

Avec un garde superstar dans Booker en place, les Suns ont maintenant également une force défensive émergente sur l’aile et un centre de crampons. C’est un bon début, mais les Suns méritent également d’être reconnus pour le reste de la liste.

Les Suns ont une liste complète autour de leurs pièces maîtresses

Ce n’est pas un hasard si l’aiguille a finalement commencé à évoluer pour les Suns après leur signature avec Ricky Rubio. Le jeu de meneur de Phoenix avait été épouvantable ces dernières saisons, mais Rubio a immédiatement fourni une main ferme lors de sa première saison avec les Suns après avoir signé en tant qu’agent libre. Les Suns étaient tout simplement une meilleure équipe avec Rubio au sol qui dirigeait l’attaque, ce qui a été prouvé par sa meilleure note au filet.

Les Suns ont fait un autre mouvement pendant l’intersaison qui a attiré moins l’attention que la signature de Rubio mais a eu un impact tout aussi important. Ce serait le métier du centre vétéran Aron Baynes. Baynes a été incroyablement bon pour les Suns au premier semestre de l’année, offrant un nouveau tir à trois points en attaque et une protection de jante suffisante en défense pour maintenir Phoenix à flot. Il n’existe pas beaucoup de meilleurs centres de sauvegarde dans la ligue. Baynes a juste semblé professionnaliser Phoenix de toutes les manières dont il avait échoué auparavant, ce qui est le but de toute équipe lorsqu’elle acquiert un nouveau vétéran.

Cela ne s’arrête pas là. Les Suns ont été critiqués pour avoir choisi Cameron Johnson au 13e rang du repêchage de la NBA, mais il ressemble à un joueur de rôle précieux en tant que tireur de 6’8. Je tiens à m’excuser de ne pas l’avoir sur ma liste des meilleures recrues de cette saison – il méritait d’être là. Kelly Oubre avait une année de carrière avant de subir une déchirure du ménisque mettant fin à la saison. Dario Saric était un solide vétéran sur le court avant. Phoenix a même retiré Cameron Payne de Chine et en a fait un gardien de but productif dans la bulle.

Le front office typiquement décrié de Phoenix mérite un vrai crédit pour ce qu’il a fait avec cette liste. Leur meilleure décision a peut-être été de savoir qui ils ont décidé d’embaucher comme entraîneur-chef.

Monty Williams est l’entraîneur parfait pour les jeunes Suns

J’ai écrit ma critique élogieuse de la décision des Suns d’embaucher Monty Williams en décembre. S’il y avait le moindre doute sur le respect qu’il imposait à son équipe, regardez simplement le discours qu’il a prononcé après que les Suns aient remporté leur dernier match dans la bulle:

Les Suns ont une étoile dans Booker. Ils ont deux partants impressionnants à côté de lui à Bridges et Ayton. Le niveau de talent global sur le reste de la liste est considérablement amélioré. Et ils ont un excellent entraîneur.

Les Suns n’ont pas participé aux séries éliminatoires, mais ils ont quand même montré à quel point leur avenir était radieux dans la bulle. Après 10 années consécutives à manquer les séries éliminatoires, on a enfin l’impression que Phoenix est prêt pour un nouveau chapitre de respectabilité durable.