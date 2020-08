Les Raptors de Toronto continuent avec une étape ferme dans leur séjour à Orlando. La La franchise canadienne a remporté (107-103) le Miami Heat dans un match avec un parfum clair pour les séries éliminatoires cela n’a été décidé que dans les derniers instants.

Nick Nurse et Erik Spoesltra ont placé toutes leurs cartes sur la table dans un duel au cours duquel les Raptors ont montré une plus grande solidité défensive et dans lequel ceux de Floride ont eu leurs opportunités malgré une course constante.

Fred VanVleet était le principal bras d’exécution de son équipe grâce à un record de carrière de 36 points, dont sept triples en douze tentatives. Son précédent record remontait au 22 octobre, lorsqu’il était passé à 34 points lors d’un match contre la Nouvelle-Orléans. Le lancement extérieur était une arme spécialement exploitée par les Canadiens, qui trouvé le cerceau 16 fois avec une efficacité de 50%. Pascal Siakam a contribué 22 points aux chiffres de son équipe, tandis que Serge Ibaka a contribué 15 points et Kyle Lowry avec 14 autres.

– ÉLEVÉE DE CARRIÈRE pour FVV! – @ FredVanVleet laisse tomber un sommet en carrière de 36 points et enterre 7 trois pour soulever les @Raptors! #WholeNewGame pic.twitter.com/gdYjk61ZqH – NBA (@NBA) 3 août 2020

Les Raptors de Toronto ont mené une grande partie de la soirée et un 20-7 partiel au troisième trimestre menacé de certifier la victoire prématurément. Loin d’abandonner, les Miami Heat ont resserré les rangs, intensifié leurs efforts et comprimé le tableau de bord grâce au production de Goran Dragic, avec 25 points, et une Kelly Olynyk spécialement motivée, avec 17 buts. Jimmy Butler, absent lors des essais de dimanche, a finalement pu participer au match mais n’a pas pu ajouter plus de 16 points aux caisses de la Floride.

Un triple d’Olynyk et un lay-up de Tyler Herro au quatrième quart ont confirmé que les Heat n’allaient pas vendre leur perte à bas prix. Entre Siakam, Ibaka et Lowry ont éteint le feu, mais une nouvelle arreón menée par Dragic a rapproché ceux de Spoelstra d’un point à 41 secondes de la fin.

Au moment de vérité, la plus grande expérience des Raptors dans ce type de situation, ainsi que leur cohésion en tant que groupe, ont fait pencher la balance. C’était d’abord une défaite contre Jimmy Butler après la pression de Lowry, puis un gros vol de Siakam. Les Heat n’ont pas pu ajouter leurs dernières possessions et Toronto a clôturé la victoire depuis la ligne des lancers francs.

Les Raptors avaient été neutralisés par la défense de Miami lors des deux précédents affrontements entre les deux équipes: 90-83 en sol canadien le 29 novembre et 84-76 en sol chaud de Floride le 2 janvier.

« Nous avons eu un match très difficile pendant plusieurs minutes », a déclaré Nick Nurse. «C’étaient de bonnes expériences d’apprentissage. Nous nous entraînons davantage, concentrons notre attention et travaillons dans des contextes différents. Tout se résume à un processus d’apprentissage pour nous. »

Avec ce triomphe, le Les Raptors de Toronto obtiennent pratiquement la deuxième place de la Conférence Est. Actuellement, quatre matchs les séparent des Boston Celtics, au troisième rang, et six ans et demi du Miami Heat, leur dernier rival.