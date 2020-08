Avec une victoire dimanche soir sur Sacramento (score de la boîte), les Houston Rockets (44-25) ont officiellement décroché le titre de la division sud-ouest.

La victoire des Rockets les place 3,5 matchs devant Dallas (42-30) au classement. Puisqu’il ne reste que trois matchs pour les deux équipes, les Mavericks sont incapables de combler ce déficit, quoi qu’il arrive au cours de la dernière semaine de la saison régulière 2019-2020.

Il s’agit du huitième titre de division dans l’histoire de la franchise Rockets, et le quatrième depuis 2015. Les précédents champions du Sud-Ouest à l’époque de James Harden sont venus au cours des saisons 2014-15, 2017-18 et 2018-19.

Au-delà de l’ajout d’une ligne à la bannière Toyota Center, l’avantage le plus pratique est que le fait de finir devant les Mavs garantit que les Rockets ne peuvent pas terminer en dessous de la sixième place dans une course très serrée pour les séries éliminatoires de la Conférence Ouest. Il y a une incitation claire à éviter la tête de série n ° 7, puisque le n ° 2 de l’Ouest (l’adversaire du premier tour) est susceptible d’être le joueur par excellence en titre de la finale de la NBA Kawhi Leonard et les Los Angeles Clippers.

Le titre de la division est également très utile dans certains scénarios de bris d’égalité.

En terminant entre le n ° 3 et le n ° 6, Houston est susceptible de jouer soit à Oklahoma City, en Utah, soit à Denver au premier tour. Même la tête de série n ° 6 semble devenir peu probable, puisque les Jazz (43-27) ont maintenant perdu deux matchs consécutifs et sont deux de retour de Houston dans la colonne des défaites.

Lorsque les Mavs ont mené les Rockets de sept points dans la dernière minute le 31 juillet, Dallas n’était qu’à 45 secondes de réduire la tête de la division de Houston à une demi-partie et de mettre la tête de série n ° 7 carrément en jeu. Mais le retour historique de Harden et des Rockets a annulé cette notion, et à peine plus d’une semaine plus tard, il a conduit à une autre couronne de division.

Houston revient au combat mardi contre San Antonio, avec l’intention de progresser encore plus haut dans la course aux séries éliminatoires de l’Ouest. Le tip-off entre les Rockets et les Spurs est fixé à 13h00. Central, avec une émission nationale sur NBA TV et régionale sur AT&T SportsNet Southwest.