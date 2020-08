Les Houston Rockets seront probablement de nouveau sans gardes Russell Westbrook (contusion quad droit) et Eric Gordon (entorse à la cheville gauche) lors du match de dimanche contre Sacramento.

L’entraîneur-chef des Rockets, Mike D’Antoni, a déclaré avant l’entraînement de samedi que les deux décisions étaient prises par prudence plutôt que par revers. «Nous voulons juste être très prudents», a déclaré D’Antoni. «Ils devraient tous les deux pouvoir jouer quelques matchs avant les séries éliminatoires.»

Maintenant âgé de 31 ans, Westbrook marque en moyenne 27,4 points, 8,0 rebonds et 7,1 passes décisives en 36,1 minutes par match lors d’une brillante première saison à Houston. Neuf fois All-Star de la NBA et MVP 2017, Westbrook enregistre un record de carrière de 47,2% avec les Rockets – dont l’approche de la petite balle a contribué à ouvrir plus d’opportunités d’attaquer la jante.

Pendant ce temps, Gordon, 30 ans, est le troisième buteur de Houston, avec une moyenne de 14,5 points en 28,6 minutes. Sans les deux, Ben McLemore est susceptible de repartir en zone arrière aux côtés de James Harden.

McLemore est le meilleur tireur à 3 points de Houston avec 40,5% de la saison, et il a progressé avec 20 points (50,0% sur 3 points) en l’absence de Westbrook lors de la victoire de jeudi contre les Lakers.

Les Rockets avaient déclaré après ce match qu’ils pensaient que Westbrook avait une «très bonne chance» de jouer dimanche. Cependant, alors que l’Utah (43-26) et Oklahoma City (42-26) ont perdu vendredi, les Rockets (43-25) ont maintenant un plus grand coussin dans la course serrée pour les séries éliminatoires de la Conférence de l’Ouest qu’ils ne l’avaient anticipé auparavant.

Houston est actuellement seul à la quatrième place du classement de l’Ouest, ce qui les mettrait sur la bonne voie pour un éventuel match de deuxième tour avec les Lakers (51-17). Les Rockets ont battu les Lakers lors de deux de leurs trois rencontres au cours de la saison 2019-2020.

Le match de Sudnay contre les Kings (29-40) débute à 19h00. Central. La télédiffusion de Houston peut être regardée via le partenaire de diffusion régional AT&T SportsNet Southwest, et elle peut être diffusée via NBA League Pass. Sacramento aura sa propre émission sur NBC Sports California.