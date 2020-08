Le gardien All-Star Russell Westbrook ne devrait pas jouer pour les Houston Rockets lors du match télévisé national de jeudi contre les Lakers de Los Angeles, par Tim MacMahon d’ESPN. Westbrook est répertorié dans le rapport de blessure de l’équipe comme douteux en raison d’une contusion de quad droit.

Le dernier mot sur le statut de jeu de Westbrook devrait arriver vers 18 h 15. Central, lorsque l’entraîneur-chef de Houston, Mike D’Antoni, rencontrera les journalistes avant le match.

On ne sait pas quand Westbrook a subi la blessure, mais cela pourrait aider à expliquer sa performance médiocre lors de la défaite de mardi contre Portland. Après avoir marqué un sommet de 31 points (47,6% FG) lors de la victoire de dimanche sur Milwaukee, Westbrook a été limité à 15 points sur 5 tirs sur 14 (35,7%).

Avec un autre gardien Eric Gordon déjà absent en raison d’une entorse à la cheville gauche, les Rockets seraient assez maigres en zone arrière sans Westbrook. Soit Austin Rivers ou Ben McLemore pourraient remplacer Westbrook dans la formation de départ, et le vétéran DeMarre Carroll semblerait être un bon candidat pour recevoir des minutes sur le banc.

La santé de Westbrook présente un équilibre délicat pour D’Antoni et les Rockets (42-25), qui sont entrés dans la journée à égalité dans la colonne des défaites avec Utah (43-25) et Oklahoma City (42-25) dans la course serrée pour les séries éliminatoires. à la Conférence occidentale. Ils veulent vraiment gagner le match de jeudi. Pourtant, avec le début des séries éliminatoires à moins de deux semaines, ils ont également tout intérêt à faire attention à toute blessure d’un joueur clé.

«Nous n’allons prendre aucun risque, a déclaré D’Antoni à Matt Thomas de SportsTalk 790 jeudi après-midi. « Il sent juste que c’est une petite chose, nous devons donc nous assurer qu’il est à 100%. » D’Antoni a indiqué qu’il était plus probable qu’improbable que Westbrook se repose, mais il a dit que les Rockets l’examineraient avant le match et ne l’avaient pas encore exclu.

Maintenant âgé de 31 ans, Westbrook marque en moyenne 27,4 points, 8,0 rebonds et 7,1 passes décisives en 36,1 minutes par match lors de sa première saison à Houston. Neuf fois All-Star de la NBA et MVP 2017, Westbrook enregistre un record de carrière de 47,2% avec les plus petits Rockets – dont le style non conventionnel lui a ouvert plus d’opportunités d’attaquer la jante.

Le pronostic de jeudi entre les Rockets (42-25) et les Lakers (51-15) est fixé à 20h00. Central, avec une émission nationale sur TNT et une émission régionale (avec les annonceurs de Houston) sur AT&T SportsNet Southwest. Les Lakers ayant déjà remporté la tête de série n ° 1 de l’Ouest, il n’était pas encore clair s’ils prévoyaient de jouer tous leurs joueurs clés.