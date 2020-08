Avec la défaite de mercredi contre Houston et une victoire tardive d’Oklahoma City, les Rockets et Thunder sont officiellement prêts à s’affronter au premier tour des éliminatoires de la NBA 2020. La série sera mise en vedette par trois gardes All-Star et futurs Hall of Famers, dont deux ont été échangés l’un contre l’autre.

À l’approche de la dernière journée de la saison 2019-2020, les deux équipes ont une fiche de 44-27 et sont à égalité pour la tête de série n ° 4 de la Conférence Ouest.Cependant, étant donné l’environnement unique des séries éliminatoires de cette année dans une «bulle» sans fans, ce n’est pas le cas. t importe particulièrement quelle équipe termine aux n ° 4 et n ° 5.

Le vainqueur de cette série n ° 4 contre n ° 5 affrontera ensuite au deuxième tour le vainqueur de la série n ° 1 (Los Angeles Lakers) contre n ° 8. Houston peut préférer ce côté de la fourchette ouest, car ils ont battu les plus grands Lakers lors de deux de leurs trois rencontres cette saison.

Si Houston avait été n ° 3 ou n ° 6, leur adversaire probable au deuxième tour aurait été les Clippers (47-23), qui sont probablement le n ° 2. Menés par le MVP en titre de la finale de la NBA Kawhi Leonard, les Clippers polyvalents ont vaincu le Rockets deux fois cette saison, y compris une déroute en mars après le passage bien connu de Houston à une formation plus petite. En revanche, les Rockets sont allés 2-0 contre les Lakers après leur changement de style.

Quant aux Rockets and Thunder, il ne sera pas à court de scénarios. En supposant qu’il soit en bonne santé (pas donné), la star de Houston, Russell Westbrook, affrontera son ancienne équipe dès ses 11 premières saisons en NBA. Oklahoma City est également le domicile d’origine de la star des Rockets James Harden.

Pendant ce temps, le Thunder est dirigé par son compatriote All-Star guard Chris Paul – qui a été échangé de Houston après deux saisons dans l’accord à succès de juillet 2019 qui a amené Westbrook aux Rockets.

Oklahoma City a remporté deux des trois rencontres en tête-à-tête des Rockets au cours de la saison 2019-2020, bien que tous se soient déroulés avant la transition de Houston vers un programme de petite balle à la fin janvier. Houston menait par 15 avec moins de sept minutes à jouer dans le dernier match avant un effondrement bizarre, mis en vedette par un résultat lamentable de 1 sur 17 (5,9%) sur 3 points par Harden.

Le premier match entre les Rockets et le Thunder aura lieu lundi ou mardi au complexe Disney World de la NBA près d’Orlando. Les dates et heures spécifiques des matchs ne seront publiées qu’après la fin officielle de la saison régulière 2019-20, vendredi soir.