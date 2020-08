Les 76ers de Philadelphie ont maintenant officiellement terminé avec une saison régulière atrocement longue où ils n’ont pas été à la hauteur des attentes. Ils ont fini comme tête de série 6 et ils entrent maintenant dans les séries éliminatoires en désavantage numérique contre les Celtics de Boston.

Sans l’aide du défenseur d’élite Ben Simmons pour affronter des gars comme Jayson Tatum ou Jaylen Brown, les Sixers doivent maintenant s’appuyer sur d’autres options. L’un d’eux sera la recrue Matisse Thybulle qui continue de s’imposer comme l’un des meilleurs défenseurs du périmètre de la NBA.

La recrue a terminé la saison avec une moyenne de 1,4 interceptions et 0,7 blocs en 19,8 minutes par match. Cela totalise jusqu’à 93 vols et 47 blocs. En plus de cela, il continue de grandir et d’apprendre le jeu NBA, ce qui fait de lui un défenseur encore meilleur.

«J’ai l’impression qu’il s’est installé dans la mesure où il a été capable de se faire rebondir dans le gymnase, je pense qu’il a réfléchi, il n’est pas aussi ému et il va être énorme», a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Je ne peux pas sous-estimer cela, il va être énorme comme exigence défensive. Surtout quand vous n’avez pas Ben, avec les grands joueurs d’ailes des Celtics dans la série à venir. Il va assumer un rôle énorme. «

«L’aspect de son jeu défensif qui m’a le plus impressionné, je pense que je l’ai qualifié de voleur imprudent en début d’année», a ajouté Brown. «Au fur et à mesure que la saison s’est déroulée et maintenant que les séries éliminatoires sont juste devant nous, seuls les coups fous et une faute ont été soulevés du sol avec juste un faux subtil et Matisse saute et un très bon joueur lui saute dessus et en obtient trois. lancers francs, il n’a pas fait ça. Son cœur est complètement à la bonne place et alors vous prenez les dons physiques, sa longueur et son instinct et si vous combinez cela avec l’intellect du scoutisme NBA, vous avez tout.

Thybulle ne sera pas le seul à défendre les ailes d’élite des Celtics. Il y en aura d’autres comme Josh Richardson et, bien sûr, Al Horford qui a de l’expérience avec les Celtics. Tous seront nécessaires dans cette série sur la défense sans Simmons.

«Comme je l’ai admis et que nous planifions le match et que Ben nous manque, c’est là que vous ressentez le plus l’absence de Ben», a conclu Brown. «Donc, J-Rich, Matisse, Al Horford, notre espoir est que Glenn Robinson soit dans ce mélange et en bonne santé, ce qui me donnerait encore plus de confiance pour dire ce que je dis en ce moment dans la mesure où nous avons des gens qui peuvent correspondre. . Je pense que c’est toujours là que mon esprit se dirige alors que vous vous demandez comment vous allez les garder et ce que vous pensez être le plus important. »

Le premier match de cette série éliminatoire prévue aura lieu lundi de l’intérieur de la bulle d’Orlando.