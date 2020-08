Les 76ers de Philadelphie ont une bataille difficile dans leur série éliminatoire de la première ronde avec les Celtics de Boston. Ils seront sans Ben Simmons qui est l’un des joueurs défensifs d’élite de la ligue et lui a-t-il manqué lors du premier match.

Les stars des Celtics, Jayson Tatum et Jaylen Brown, ont eu une tentative facile en attaque alors qu’ils se sont combinés pour marquer 61 points. Maintenant, les Sixers ont des joueurs défensifs capables à Matisse Thybulle et Josh Richardson, mais ils ne peuvent pas faire grand chose. Thybulle doit défendre Tatum et Richardson est enfermé dans Kemba Walker.

Cela laisse le vétéran Al Horford pour défendre Brown. Bien que Horford soit toujours un très bon défenseur, il n’est probablement pas préférable de le faire défendre une jeune star comme Brown.

«J’ai regardé le match lentement, en étudiant Al et évidemment les autres», a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Je pense que défensivement Jaylen Brown a fait un excellent match. Je pense qu’il est en général un match difficile pour n’importe qui. Donc, défensivement, je le mets dans une situation qui entraîne une certaine punition lorsque vous essayez de garder un athlète comme Jaylen. Nous espérons qu’en équipe, nous pourrons aider Al davantage dans cet environnement. »

Cela a ensuite conduit à des luttes offensives où il avait six points au tir 3 en 7 et il avait trois revirements. Il a terminé le match avec un total de moins-18 et cela ne fonctionnera pas dans une série où Philadelphie a vraiment besoin que tout le monde intensifie.

« Offensivement, je pensais que certains trucs au poteau où même lorsque nous avons eu le ballon, le simple fait de faire passer un bruit hors du poteau était un » C- « hier », a ajouté Brown. «Al faisait partie de ce groupe et nous espérons l’aider davantage avec juste un meilleur espacement autour de lui où il sait où se trouvent ses points de vente lorsque les gens viennent le doubler.

Pour que les Sixers aient une chance dans cette série, ils devront trouver un moyen d’aider Horford à se défendre contre Brown. Ils pourraient utiliser davantage Joel Embiid comme défenseur de remplacement, car il est essentiellement en train de parcourir la peinture dans cette série, les gros de Boston n’étant pas vraiment un facteur offensif.

Quoi qu’il en soit, les Sixers doivent trouver le bon réglage lorsque le jeu 2 se termine mercredi soir.