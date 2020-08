Les 76ers de Philadelphie ont officiellement fait leurs débuts dans leur nouvelle formation de départ samedi soir alors qu’ils affrontaient les Indiana Pacers lors de leur ouverture officielle de redémarrage à Orlando. Les résultats ont été désastreux car ils ont permis à T.J. Warren marquera 53 points, un sommet en carrière dans une défaite de 127 à 121.

Shake Milton a attiré la colère de son coéquipier Joel Embiid après une lutte initiale pour commencer le match. Les deux d’entre eux ont eu un échange houleux sur le banc à la fin du premier quart – qui a dit Embiid n’était «rien» – mais ce fut une nuit globalement difficile pour le jeune homme hors de SMU.

Sa ligne de statistiques finale était de zéro point sur le tir 0 pour 1 avec trois passes et trois revirements et cinq fautes. Il a eu du mal à gérer la pression d’Indiana et c’est ce qui lui a marqué.

«Je pensais qu’il avait du mal ce soir. Je pensais qu’il s’était accéléré dans son esprit », a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Il a été marqué au début assez rapidement et il a eu une discussion sur la défense pick-and-roll, lui et Jo sur la direction dans laquelle l’écran allait. Je pensais qu’il chassait, pour la plupart, tout le match. Je pense que cela est né de la frustration, je pense que ses mauvais problèmes ne l’ont pas aidé à rester dans un match et à trouver un rythme, mais je pensais que ce soir, Shake avait du mal. »

La grande clé à retenir est que Milton n’a que 23 ans. Bien sûr, il a été un peu secoué par la défense physique des Pacers, mais le moment est venu de garder la tête haute et de continuer à avancer. Il doit pouvoir en tirer des leçons.

«Restez confiant», a déclaré Tobias Harris. «Nous avons tous confiance en Shake. C’est un jeu, le premier jeu officiel en fait, qui exécute l’unité. C’est un grand joueur. Il va continuer à s’améliorer match après match, mais le plus important est de garder sa confiance tout au long et je le réaffirmerai et le garderai juste.

En plus de cela, c’était le premier jeu officiel avec une toute nouvelle formation de départ. Un grand nombre de problèmes doivent continuer à être résolus. Ce n’est que le premier des huit matchs et c’est là que Milton apprendra et avancera en tant que joueur et les Sixers grandiront en tant que groupe.

« C’est le premier match pour une nouvelle formation de départ », a ajouté Embiid. «Nous avons encore sept matchs pour essayer de trouver l’équilibre, mieux l’utiliser et jouer ensemble. Je suis sûr que nous allons le faire. Je ne pense pas qu’il y ait de problèmes. Je vais faire tout ce que je peux pour y arriver et être bas pour essayer d’aider mes coéquipiers. Je pense que nous devons juste trouver un rythme.

Philadelphie affrontera les San Antonio Spurs lundi prochain.