Dennis Rodman a été un joueur qui, malgré ses performances exceptionnelles dans la plupart des équipes dans lesquelles il a joué au cours de sa carrière professionnelle dans la NBA (comme les Detroit Pistons et Chicago Bulls) se démarque davantage par ses attitudes hors du terrain que par sa façon de jouer dessus.

Lors de la diffusion du documentaire ‘La dernière dance’ Sur la dynastie des Bulls dirigée par Michael Jordan qui a remporté six bagues dans les années 90, Rodman était l’une des personnalités les plus en vue et dont on parlait le plus sur les réseaux sociaux, précisément à cause de sa façon d’être.

Récemment, il a de nouveau soulevé la controverse après avoir avoué dans une interview pour Party Legends Viceland qu’il s’était cassé le pénis jusqu’à trois fois en raison des fêtes auxquelles l’ancien joueur avait assisté et organisé. Ses déclarations les plus marquantes ont été les suivantes:

« La première fois que cela m’est arrivé, j’étais à une fête sur un bateau et avec ma copine, et j’ai fini par saigner après une idée folle qu’elle a eue. »

« La seconde a été mon temps en tant que joueur des Pistons. Nous avons eu un match contre les Houston Rockets, et une fille a pris un avion juste pour pouvoir me voir. Elle a apporté 10 livres sur les nouvelles façons d’avoir des relations sexuelles, et j’ai fini par saigner à nouveau. »

« Le dernier d’entre eux était à New York, avec une infirmière et dans un hôtel. La même chose s’est reproduite. Je me suis retrouvé avec huit médecins autour de moi. Je leur ai dit que je savais ce que j’avais, que cela m’était déjà arrivé. Ils m’ont diagnostiqué un contusion sur le pénis. «