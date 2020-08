L’entraîneur des Raptors de Toronto, Nick Nurse, a été nommé entraîneur de l’année de la NBA ce samedi lors de la saison 2019-20, dont la phase régulière s’est terminée la semaine dernière dans la « bulle » d’Orlando.

Infirmière, qui a mené les Raptors la saison dernière à leur premier titre NBA, a reçu 90 des 100 votes de première place exprimés par les membres d’un panel composé de journalistes des États-Unis et du Canada qui couvrent les reportages quotidiens de la ligue.

Malgré le départ de l’attaquant vedette Kawhi Leonard, l’entraîneur des Raptors a amené l’équipe à devenir championne de la division Atlantique et deuxième au classement de la Conférence Est pour la deuxième saison consécutive.

« Quand vous voyez Nick sur le terrain, c’est ce qu’il est en tant que personne. Détendu, mais travaillant dur. Créatif et dynamique. Toujours donner le ton à notre équipe, à la recherche d’un nouveau championnat, plutôt que de défendre le dernier », a déclaré le président des opérations des Raptors Masai Ujiri dans un communiqué.

Nurse, qui a mené les Raptors à un pourcentage de victoires record de 73,6% en saison régulière, était suivi dans le vote par l’entraîneur des Milwaukee Bucks Mike Budenholzer, vainqueur de l’année dernière.

De son côté, le troisième candidat au prix, Bill Donovan, entraîneur du Thunder d’Oklahoma City, a terminé à la troisième place du vote.

L’infirmière devient ainsi la troisième entraîneur des Raptors à remporter le prix, après Sam Mitchell (2006-07) à l’époque de José Manuel Calderón et Dwane Casey (2017-18).

L’entraîneur de 53 ans, avant de rejoindre la NBA, a passé plusieurs années en Angleterre et en G League et est devenu plus tard un assistant des Raptors en 2013 sous Casey, qu’il a remplacé plus tard en 2018.

Toronto peut fermer un balayage contre les Brooklyn Nets au premier tour des éliminatoires de la NBA avec une victoire dimanche soir après avoir mené 3-0 dans la série best-of-sept.

En raison de la pandémie de coronavirus en cours et du tumulte qu’elle a causé sur le calendrier de la NBA, la ligue a changé la façon dont les récompenses annuelles sont à nouveau attribuées.

Contrairement aux deux dernières années, lorsque la NBA a annoncé les lauréats lors d’une émission de récompenses télévisée fin juin, la ligue est de retour sur les rails cette année. ancien format d’annonce des lauréats lors des play-offs.