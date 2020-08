Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans se sont peints dans un coin au début du redémarrage de la NBA à l’intérieur de la bulle. Après des pertes lors de leurs deux premiers matchs, la Nouvelle-Orléans peut difficilement se permettre de perdre un autre match si ses espoirs de participer aux séries éliminatoires sont de rester en vie.

Heureusement, les Pélicans ont un match contre les Grizzlies lundi, une équipe qu’ils ont dominée cette saison. En deux matchs de la fin janvier, la Nouvelle-Orléans a gagné par 10 et 28 points, bien que l’ancien match les ait menés par jusqu’à 25 points.

Une victoire contre Memphis rapproche également les Pélicans des séries éliminatoires, Memphis étant toujours la huitième tête de série des séries éliminatoires. Dimanche après l’entraînement, Lonzo Ball a parlé des clés pour les pélicans pour redresser le navire tout en reconnaissant l’importance du match de lundi.

« Je pense que nous revenons à jouer comme nous étions avant la pause, vraiment », a déclaré Ball. «Ça commence demain. C’est fondamentalement un jeu incontournable pour nous. Nous devons tout donner demain. »

Les Grizzlies ne se sont pas aidés non plus dans la bulle, tombant à Portland lors de son ouverture. Les affrontements contre San Antonio et la Nouvelle-Orléans à suivre en font un tronçon particulièrement critique pour Memphis.

Avant l’entraînement dimanche, l’entraîneur-chef Alvin Gentry et son équipe ont montré à l’équipe non seulement des images de la défaite des Clippers, mais également des images d’avant le verrouillage pour permettre à l’équipe de comparer les différences entre ce qui fonctionnait avant le verrouillage et ce qui s’est passé. mal dans la bulle.

« Sur la base du film, vous pouvez voir que nous sommes deux équipes différentes en ce moment par rapport à ce que nous étions avant la pause et où nous en sommes maintenant », a déclaré Ball. «Tout ce que nous devons faire pour revenir à la façon dont nous jouions avant, nous devons le faire que ce soit mentalement ou simplement en regardant plus de films, je ne sais pas. J’espère que nous pourrons tout mettre en place avant demain. »

La lueur d’espoir pour les Pélicans est que, après des combats avec deux équipes éliminatoires dans le Jazz et les Clippers pour ouvrir le jeu de reprise, l’équipe ne disputera qu’un match de plus contre une équipe actuellement en séries éliminatoires: lundi contre les Grizzlies.

Ces futurs concours seront beaucoup moins significatifs, cependant, sans une victoire pour la Nouvelle-Orléans lundi.