Ce n’était un secret pour personne que Zion Williamson était le facteur x pour les pélicans de la Nouvelle-Orléans dans la seconde moitié de la saison. Il n’est également pas surprenant que l’équipe ait eu du mal dans la bulle avec ses minutes sévèrement limitées.

Au cours des deux premiers matchs dans la bulle de la NBA au Disney’s Wide World of Sports Complex, Williamson a joué 29 minutes au total alors que les pélicans sont tombés dans les deux. Bien que sa présence n’aurait pas fait grand-chose pour changer la défaite de samedi contre les Clippers, il est difficile de dire qu’il n’aurait pas eu un impact notable lors de leur premier match contre le Jazz, qu’ils ont perdu de seulement deux points.

« Nous savons que nous sommes à notre meilleur avec lui au sol », a déclaré Lonzo Ball après les essais de dimanche. «Malheureusement, il a dû rentrer un peu à la maison et revenir et entrer dans le rythme des choses. C’est dur. Il ne joue que 12 minutes, donc, évidemment, cela va nous compliquer la tâche de gagner. Nous sommes heureux qu’il soit là au moins et nous devons faire ce que nous pouvons pour avancer. «

Le vice-président exécutif des opérations de basket-ball des Pélicans, David Griffin, s’est entretenu avec Lisa Salters d’ESPN lors du match de samedi et a noté que la «limite de rafale» de Williamson se poursuivrait au moins pendant le match de lundi.

Williamson n’a pas utilisé le mot frustré spécifiquement lundi, mais a admis qu’il était difficile de s’y retrouver.

« Non, parce que si je suis frustré, cela n’aide pas la situation », a déclaré Williamson. «Alors, j’essaie de voir les choses sous un angle différent, comme quand je suis là-bas, que puis-je faire pour contribuer.

«C’est très difficile, pour être honnête, parce que dès que je commence à transpirer, je regarde par-dessus et cela me crie et je dois sortir du jeu.»

Williamson a également noté que son corps se sent bien et que la décision des pélicans est strictement préventive. Et même s’il n’utilisait pas le mot frustré, l’entraîneur-chef Alvin Gentry le ferait.

«Je pense qu’il est frustré», a-t-il déclaré. «Bien sûr qu’il l’est. Il veut jouer et il pense qu’il peut nous aider à gagner et nous pensons qu’il peut aussi nous aider à gagner. Il y a un peu de frustration là-bas si vous lui parlez. «

Lundi sera le test le plus difficile pour les pélicans en respectant leur plan avec Williamson. Les Pélicans font face à une situation incontournable contre les Grizzlies pour maintenir leurs espoirs en séries éliminatoires. On s’attend à ce que les minutes de Williamson augmentent, mais combien est indéterminé.

Ce sera encore plus un test pour les Pélicans de laisser Williamson sur le banc à nouveau dans un possible match serré dans la dernière ligne droite. Gentry a déclaré que l’équipe avait discuté avec Williamson du raisonnement à long terme de sa décision, mais cela n’a pas rendu le choix plus simple.

«Nous lui avons parlé de cela», a déclaré Gentry. «Il faut juste être intelligent dans ces situations. De toute évidence, tout le monde veut jouer et ils veulent jouer maintenant. Nous essayons de passer du temps, en tant qu’entraîneurs et médecins, à essayer de lui faire comprendre que ce sera vraiment le meilleur à court et à long terme.

Ce sera un bon équilibre que les pélicans devront faire car ils équilibreront l’avenir immédiat d’une éventuelle apparition en séries éliminatoires avec l’avenir à long terme de la santé de Williamson.