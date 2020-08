Pour la première fois dans l’histoire, Mavericks de Dallas et les Clippers de Los Angeles joueront un match nul en séries éliminatoires. Une confrontation qui n’a pas eu lieu une seule fois depuis 40 ans que les deux franchises se sont partagées les champs de la ligue. Et cela a été possible après que les Californiens aient conclu la saison régulière en deuxième position et le Texas en septième.

Dirigé par Kawhi Leonard et Paul George, l’équipe de Doc Rivers mesurera leur force face au phénomène Luka Doncic dans l’une des séries les plus intéressantes pour le titre de ce premier tour de la Conférence Ouest.

Pour Clippers de Los Angeles c’est une occasion attendue. Depuis qu’ils ont déménagé dans la ville californienne en 1984, ils n’ont pas été en mesure de surmonter les demi-finales de conférence, où ils ont été éliminés jusqu’à quatre fois. Maintenant, ils ont mis sur pied une équipe spécialement conçue pour les séries éliminatoires. Il présente un joueur MVP à deux reprises en tant que Kawhi Leonard, une étoile à deux Paul George, des écuyers de luxe comme Lou Williams et Montrezl Harrell et une garde-robe profonde et vaste dirigée par un entraîneur-chef qui sait déjà ce que c’est que de gagner un championnat, Doc Rivers.

Les Angelenos ont battu Dallas à leurs trois rencontres cette saison par une moyenne de onze points, dont une victoire 126-111 dans la bulle d’Orlando. Le couple formé par Kawhi Leonard et Paul George a été particulièrement meurtrier avant le de Rick Carlisle, avec un différentiel net sur le court de +29,5, le sixième meilleur record de toute la ligue parmi les couples qui ont joué au moins 50 minutes contre l’équipe du Texas.

Deux seront les défis auxquels Doc Rivers devra faire face pour garantir sa qualification pour le prochain tour. D’abord, fermez une rotation de garanties, adaptez les pièces existantes à la rivale et répartissez efficacement les minutes sans nuire à la performance ou à la chimie du vestiaire. Tout cela tout en conservant une offensive fluide, le talon d’Achille principal lors de tronçons précis du parcours. Les Clippers auront besoin de toutes leurs pièces complémentaires pour éviter les frayeurs. Cependant, tout ne se passera pas comme souhaité. Patrick Beverley souffre d’une blessure aux muscles du mollet, Landry Shamet boitait toujours d’une entorse à la cheville et Montrezl Harrell Il n’est pas encore dans la dynamique concurrentielle après être entré récemment dans la bulle. Des morceaux comme Marcus Morris, JaMychal Green ou Reggie Jackson seront obligés de s’avancer pour compléter le casting principal.

Et deuxièmement, minimiser la production de Luka doncic. Ce point a déjà montré des signes de pouvoir être satisfait. Malgré une moyenne de 29 points, 7 rebonds et 7 passes décisives par match en face à face avec les Los Angeles Clippers, son efficacité au tir est tombée à 42% et il a commis jusqu’à cinq revirements par soir. Limiter leur contribution sera le principal objectif défensif de Los Angeles. « Luka est un pure player, un joueur très complet », a déclaré Paul George. «Il peut tirer, passer, rebondir. Il fait tout à un niveau élevé. C’est un gars pour lequel vous devez avoir un plan précis. «

L’ancien joueur du Real Madrid a montré un niveau spectaculaire tout au long de la bulle, comme si la longue interruption due à la crise des coronavirus ne l’avait pas accompagné. Doncic est parmi les trois premiers d’Orlando pour les scores (32 points), les rebonds (11) et les passes (11). Même deux spécialistes défensifs comme Kawhi Leonard et Paul George savent qu’une série difficile les attend. En outre, Kristaps Porzingis Il a réalisé un excellent niveau, augmentant son score moyen de plus de dix points par rapport au reste de la saison régulière: 30,5 points et 9,5 rebonds avec 47,6% des buts sur le terrain. Autrement dit, un tandem capable d’obtenir plus de 60 points par soirée.

La performance de leur duo stellaire a servi à jeter un record sans précédent: l’attaque des Mavericks est classée comme la plus efficace de l’histoire de la NBA sur la base du nombre de points pour 100 positions. La renaissance de joueurs comme Seth curry, Tim Hardaway Jr. ou Maxi Kléber a été vital et les expériences du toujours risqué Rick Carlisle ont fait le reste, adaptant le jeu aux possibilités de l’équipe.

L’expérience sera une autre valeur fondamentale dans le futur de la cravate. Un combat que les Los Angeles Clippers prennent par un glissement de terrain. Kawhi Leonard sait très bien ce que c’est que de porter le poids de l’équipe et de conquérir le ring, Paul George était la tête visible de ces Indiana Pacers à qui seuls James Lebron privés d’atteindre une finale et le reste des pièces ont déjà eu leurs avantages et leurs inconvénients en séries éliminatoires. Pour Luka Doncic et Kristaps Porzingis, cependant, cela signifiera leur première apparition d’après-saison. Et les erreurs défensives habituelles des Texans seront encore plus punies. Quoi qu’il arrive, à Dallas, ils ont des raisons de rêver. « Nous avons toujours une chance », a déclaré Luka Doncic à propos de l’égalité. « C’est une super équipe mais nous aurons toujours des chances de gagner. »