les Lakers de Los Angeles a remporté la victoire à domicile contre Clippers de Los Angeles par 103-101 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de perdre à la maison avec Filets de Brooklyn par 102-104. De leur côté, les visiteurs ont remporté la victoire à l’extérieur contre Guerriers de l’État d’or par 107-131. les Lakers de Los Angeles, avec ce résultat, il se consolide en Play-off avec 50 victoires en 64 matchs joués, tandis que Clippers de Los AngelesAprès le match, il continue également en barrage avec 44 victoires en 65 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

08/01/2020

Au cours du premier quart, le leadership était entre les mains des sections locales, elles avaient une différence maximale de 13 points (33-20) pour terminer avec un résultat de 35-23. Après cela, au deuxième trimestre Clippers de Los Angeles Il a réussi à se rapprocher sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un 11-2 partiel lors de la quatrième, qui s’est terminée sur un résultat partiel de 19-29. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 54-52 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu un retour des locaux, en fait, ils ont obtenu un partiel au cours de ce trimestre 11-0 et ont continué à gagner par 11 points (55-66) jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 22- 25 (76-77). Enfin, le dernier quart a mis en vedette les deux prétendants, avec des alternances sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 27-24. Enfin, le match s’est conclu sur un résultat final de 103-101 en faveur de l’équipe locale.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de les Lakers de Los Angeles qui ressortaient le plus dans la confrontation étaient Anthony Davis et James Lebron, qui avait respectivement 34 points, quatre passes et huit rebonds et 16 points, sept passes et 11 rebonds. De son côté, l’équipe visiteuse a souligné Paul George et Kawhi Leonard, avec 30 points, trois passes et cinq rebonds et 28 points, quatre passes et trois rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de les Lakers de Los Angeles sera contre Raptors de Toronto dans le L’arène. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Clippers de Los Angeles jouera contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Maison de campagne Hp. Suivez tout le calendrier de la NBA.