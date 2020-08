Les Lakers de Los Angeles a gagné Portland Trail Blazers 111-88 lors du deuxième match des Play-offs du premier tour de la NBA Western Conference. Après ce match, l’égalité est 1-1 pour les hôtes.

Au cours du premier trimestre Les Lakers de Los Angeles Il était le protagoniste principal, en fait, il a obtenu un 10-1 partiel dans ce quart-temps et a continué à gagner par neuf points (18-9) jusqu’à terminer avec un résultat de 27-19. Plus tard, au deuxième trimestre, les habitants ont élargi leur différence, en fait, ils ont réalisé un autre set au cours de ce trimestre de 11-2 et ont atteint une différence de 16 points (55-39) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 29- vingt. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un score de 56-39.

Au cours du troisième trimestre Les Lakers de Los Angeles a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un 12-0 partiel au cours de ce quart et a augmenté l’écart à un maximum de 32 points (88-56) jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 32-19 et 88- 58 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a de nouveau comblé l’écart sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart-temps de 10-0, bien que cela ait été insuffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 23-30. Après tout cela, les rivaux ont fermé le tableau des scores du match avec un résultat de 111-88 pour les joueurs de l’équipe locale.

Pendant le match, Les Lakers de Los Angeles a remporté la victoire grâce à 31 points, trois passes et 11 rebonds Anthony Davis et les 16 points et deux rebonds de Kentavious Caldwell-Pope. Les 18 points, une passe et trois rebonds de Damian Lillard et les 13 points, trois passes et cinq rebonds de Cj Mccollum ils n’étaient pas assez pour Portland Trail Blazers A remporté le match.

Dans le prochain crash de Les Lakers de Los Angeles votre rival sera à nouveau Portland Trail Blazers, qui jouera dans le L’arène lors de la troisième réunion de la série.