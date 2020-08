La star des Dallas Mavericks, Luka Doncic, a mené les Mavs à une victoire inspirante de 136-132 en prolongation samedi contre pas moins que les meilleurs Milwaukee Bucks de la ligue. Le joueur de 21 ans a enregistré un incroyable triple-double et, ce faisant, a battu un record séculaire établi par le GOAT lui-même Michael Jordan.

Avec sa performance, Doncic est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la ligue à atteindre la barre des 35-15-10 dans un match, par CBS Sports HQ.

Luka Doncic est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à enregistrer 35 points, 15 passes décisives et 10 rebonds en un match. Les plus jeunes joueurs avec 35/15/10 dans une partie: ⁃ Luka Doncic 21 ans, 162 jours

⁃ Michael Jordan 21 ans, 332 jours

⁃ Oscar Robertson 22 ans, 90 jours pic.twitter.com/NCj88nPYbj – CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) 9 août 2020

C’est une très bonne compagnie avec laquelle Doncic s’est placé après une sortie folle. Cependant, à ce stade, ce n’est plus surprenant.

Pour mémoire, le Slovène a terminé la soirée avec 36 points (sur 12 sur 24 du terrain et 9 sur 10 sur la bande caritative), 14 rebonds et 19 passes décisives. Il a également retourné le ballon deux fois en 42 minutes d’action pour les Mavs, ce qui en soi est un autre exploit impressionnant compte tenu de son taux d’utilisation extrêmement élevé.

Pour couronner le tout, Doncic a distribué une incroyable aide entre les jambes pendant la période de prolongation, ce qui a conduit à un jeu et-1 pour son coéquipier des Mavs Maxi Kleber. C’était la candidature de Doncic pour la meilleure passe décisive de l’année, et il ne sera certainement pas surprenant de le voir juste là-haut une fois cette saison terminée.

Luka Doncic était si impressionnant qu’il a mérité les plus grands éloges non seulement de son entraîneur-chef Rick Carlisle, mais également du joueur par excellence de la ligue en titre, Giannis Antetokounmpo. C’était une exposition entre deux des meilleurs jeunes joueurs de la NBA aujourd’hui, et il y aura sûrement plus de quelques batailles entre eux dans les années à venir.