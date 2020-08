Phoenix Suns Il est encore très difficile de se qualifier pour les playoffs, mais ce qui semblait impossible avant la reprise de la saison à Orlando est désormais dans les limites d’avoir remporté sa deuxième victoire en deux matches. Cette fois, le triomphe est venu avant Dallas Mavericks, dans un duel qui semblait avoir été contrôlé, mais presque perdu sur le dernier jeu. Luka Doncic a joué un match bestial mais n’a pas pu Ricky Rubio et compagnie.

Les Mavs, inexpérimentés, ont perdu de nombreux duels serrés cette saison. En fait, les deux matchs auxquels ils ont joué à Disney ont pu les gagner, mais ils ont finalement échoué. Si rien d’inhabituel ne se produit, Dallas terminera septième dans l’Ouest cette saison.

Hier, Ricky Rubio a marqué deux lancers francs qui ont mis les Suns quatre à une minute du temps. Plus tard, après un panier Doncic, Rubio a joué à nouveau, mais il a reçu le bouchon de Kristaps Porzingis et les Mavs ont pris le ballon 23 secondes plus tard. Cependant, Porzingis lui-même et Tim Hardaway ont raté deux triples et les Mav ont de nouveau perdu.

La muscade de @ rickyrubio9 à @dariosaric est le jeu du jeu @ConnsHomePlus #MakeItHappen de ce soir! pic.twitter.com/8nKeTRvBwW – Phoenix Suns (@Suns) 3 août 2020

Ricky Rubio a terminé le duel avec 20 points, 9 rebonds et 7 passes décisives. Devin Booker est parti jusqu’à l’âge de 30 ans et Cameron Johnson jusqu’à l’âge de 19 ans dans les Suns.

Dans les Mavs, la formidable exhibition d’un Luka Doncic qui s’est terminée avec 40 points, 8 rebonds et 11 passes n’a pas aidé. Bien sûr, il n’a marqué aucun des 3 triples qu’il a lancés. Porzingis a terminé avec 30 + 8.