Les statistiques sont un excellent thermomètre de la performance d’un basketteur et NBA ils prennent soin d’eux-mêmes avec un soin extrême lorsqu’ils se considèrent comme essentiels pour évaluer leurs performances et leur potentiel, mais il y a des joueurs qui sont bien au-dessus de ce que certains chiffres peuvent apporter. Luka Doncic C’est l’un d’entre eux. Le Slovène bat des records de précocité et de grandeur dans la ligue avec la plus grande facilité, mais aussi avec le sentiment que ces records tombent comme des fruits mûrs et qu’il n’a pas la moindre force pour y parvenir. Le joueur de la franchise Dallas Mavericks émerveille chaque jour dans sa deuxième année et son nom côtoie les légendes de l’histoire de la compétition.

Sa rencontre mémorable contre les Kings de Sacramento avec 34 points, 20 rebonds et 12 passes décisives les statistiques montrent bien plus, aussi brillantes soient-elles. Luka a pris le commandement de son équipe sans forcer, a bien sélectionné les tirs et a essayé d’impliquer au maximum ses coéquipiers. Il est conscient que la position de son équipe est difficile à changer et qu’il aura besoin de tous ses coéquipiers connectés pour les éliminatoires. Peut-être que beaucoup se contenteront de voir les Texans à la septième place et continueront le processus de reconstruction autour du Slovène, mais il aspire à la gloire car il ne comprend pas les demi-mesures.

☑️ 16e triple-double cette saison

☑️ 20 rebonds, un sommet en carrière

☑️ Le plus jeune joueur à avoir enregistré un triple-double de 30 points et 20 rebonds Luka Doncic est le joueur fantastique de la nuit! pic.twitter.com/FIq0eEXg23 – NBA Fantasy (@NBAFantasy) 5 août 2020

Avec un esprit de victoire indomptable, Doncic a l’intelligence de ne pas prendre autant de coups aux moments de pointe, de pétrir la balle pour ouvrir des trous et d’offrir la possibilité à des hommes comme Hardaway ou Finney-Smith de se sentir importants aux moments de pointe. Pour un joueur de base, attraper 20 rebonds n’est pas normal, mais dans son cas, cela semble naturel compte tenu de sa clairvoyance tactique et de son implication défensive, un aspect parfois injustement sous-évalué.

C’est déjà joueur avec le plus de triples doubles cette saison, avec 16, et est devenu le Le plus jeune homme à triple-doubler plus de 30 points, 20 rebonds et 10 passes décisives de l’histoire de la NBA. Si quelque chose attire l’attention c’est aussi que son nom côtoie déjà au niveau statistique avec certains comme Kareem Abdul-Jabbar. Et est-ce que Luka Doncic Est devenu le premier joueur des 44 dernières années à atteindre 34 points, 20 rebonds, 12 passes décisives et 2 blocs dans un match. Le centre légendaire l’a fait à l’âge de 29 ans et était une star plus que consolidée de la NBA. Le Slovène marque en moyenne 29 points, 9,5 rebonds et 8,8 passes décisives, pouvant rester très proche du triple-double de la moyenne s’il continue à faire ces chiffres.