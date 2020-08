Cotes de magie contre Bucks

Cotes magiques

+12,0 [BET NOW]

Cotes de dollars

-12,0 [BET NOW]

Moneyline

-835 / + 600 [BET NOW]

Plus / Moins

226,5 [BET NOW]

Temps

13h00. ET

la télé

TNT

Après avoir abandonné le premier match de cette série, les Milwaukee Bucks ont pu gagner le deuxième match avec une marge confortable. Ils ont battu le Magic 111-96, ce qui était assez bon pour couvrir l’écart de 12,5 points.

Cela met en place un match crucial 3. Quelle que soit l’équipe gagnante, elle prendra une avance de 2-1 dans la série, et les équipes qui détiennent une avance de 2-1 ont historiquement remporté la série à près de 80%.

Cela dit, les paris sportifs ne donnent pas beaucoup de chance au Magic dans ce concours. Orlando est répertorié comme un outsider de 12 points pour le match 3, et le total se situe à 226,0 points.

Les Bucks reprendront-ils leurs affaires ou le Magic pourra-t-il garder ce jeu compétitif? Décomposons-le et essayons d’identifier une valeur de pari.

Orlando Magic

Tout ce qui a bien fonctionné pour le Magic dans le jeu 1 a mal tourné pour eux dans le jeu 2. L’efficacité offensive du Magic a chuté de 114,5 à 94,2, et leur FG% effectif (eFG%) est passé de 58,4% à 38,8%. Orlando a également fait neuf moins de 3 points.

Alors, quelle version d’Orlando Magic devrions-nous nous attendre à voir dans le jeu 3: l’équipe qui a bouleversé les prétendants au titre dans le premier match, ou l’équipe qui a été renversée dans le jeu 2?

Malheureusement, je pense que c’est ce dernier.

Orlando a compilé un terrible profil de tir lors de ses deux premiers matchs par Cleaning the Glass. Les Magic ont le plus faible pourcentage de tirs sur le bord pendant les séries éliminatoires, et ils ont également obtenu la moyenne du deuxième moins de 3 en virage. Ce sont les deux endroits les plus efficaces pour marquer le ballon en dehors de la ligne de lancer franc, donc le fait que le Magic ne tire pas de l’un ou l’autre endroit est préoccupant.

Sans surprise, cela signifie qu’Orlando a dû compter sur des scores à partir de deux endroits: le milieu de gamme et les 3 sans virage. Le Magic mène toutes les équipes éliminatoires en termes de tirs «longs» de milieu de gamme – des coups tirés de l’extérieur de la ligne des lancers francs mais à l’intérieur de l’arc – ce qui n’est pas un moyen efficace de construire une attaque.

Additionnez tout cela et Orlando a affiché le deuxième pire% d’eFG attendu pendant les éliminatoires.

Ce n’est pas vraiment surprenant non plus. Les Bucks étaient de loin la meilleure équipe défensive de la ligue pendant la saison régulière – en particulier avec Giannis Antetokounmpo sur le terrain – tandis que le Magic se classait 23e en efficacité offensive. On ne s’attendait pas à ce qu’Orlando connaisse le succès dans ce match, donc la performance de Magic dans le premier match semble clairement aberrante.

Le seul phare d’espoir d’Orlando serait le retour d’Aaron Gordon dans la rotation. Gordon est répertorié comme douteux pour le troisième match après avoir raté chacun des six derniers matchs en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Orlando a désespérément besoin du retour de Gordon pour se battre dans ce concours.

Le% eFG du Magic s’est amélioré de 3,1% avec Gordon sur le terrain cette saison. Gordon a également été l’un des meilleurs défenseurs de la ligue contre Antetokounmpo. Il a limité Giannis à un tir de 8 pour 21 alors qu’il était son principal défenseur.

Bucks de Milwaukee

Les Bucks ont définitivement mieux joué dans le deuxième match, mais ils ne se ressemblaient toujours pas vraiment dans la bulle. Milwaukee se classe 11e en note nette lors de ses huit matchs de classement, et les Bucks se classent 10e en note nette pendant les séries éliminatoires. C’est loin de l’équipe qui était la première au classement net par une marge significative avant la suspension de la saison.

Cela dit, il n’ya aucune raison de s’attendre à ce que ces luttes se poursuivent. Les matchs de classement ne signifiaient vraiment rien pour eux, il n’est donc pas surprenant qu’ils ne les aient pas pris très au sérieux.

Le profil de tir des Bucks pendant les séries éliminatoires suggère également qu’ils devraient s’améliorer à l’avenir. Ils se classent au deuxième rang pour le% eFG attendu, mais seulement au 10e rang pour le% eFG réel. Les Bucks générant une tonne de coups à partir de bonnes zones sur le terrain; ils ne les fabriquaient tout simplement pas. Milwaukee a affiché le deuxième FG% le plus bas sur les tirs et la jante et le sixième FG% le plus bas à partir de la plage de 3 points.

Le faible pourcentage de buts sur le terrain des Bucks ne reflète pas le succès de l’équipe pendant la saison régulière. Plus précisément, ils sont passés de 67,7% de leurs tirs sur le bord pendant la saison régulière à seulement 54,8% lors de leurs deux premiers matchs éliminatoires. Orlando n’est pas particulièrement doué pour défendre la jante – se classant 21e dans ce département et jouant sans Jonathan Isaac blessé – il n’ya donc aucune raison de s’attendre à ce que les luttes de Milwaukee se poursuivent.

Nous savons que les Bucks sont d’élite sur le plan défensif, ils devraient donc être très bien s’ils peuvent reprendre leur production sur le côté offensif du terrain.

Analyse des paris et sélection

Cet écart de points est certainement un peu intimidant, mais je vais continuer à miser sur le succès à long terme des Bucks. Ils sont tout simplement une bien meilleure équipe que le Magic, et ils ont réussi à couvrir dans leur dernier match malgré un autre mauvais jeu de tir. Si les Bucks voient une régression positive dans ce département à l’avenir, ils devraient être en mesure de couvrir ce nombre assez confortablement.

Soutenir les semences n ° 1 au premier tour a également été historiquement une entreprise rentable. Les meilleures graines ont affiché un record contre la propagation (ATS) de 85-74-3, ce qui est bon pour un taux de couverture de 53,5%.

Cibler les têtes de série n ° 1 en tant que grands favoris dans cette situation semble également être une bonne chose, affichant un record de 25-21-1 contre l’écart lorsqu’il est favorisé par au moins 10 points.

Si Gordon est absent, je n’ai aucun problème à jouer les Bucks jusqu’à -13 dans ce match. S’il est actif, je ne le jouerais pas à plus de -12.

Le choix: Bucks -12

