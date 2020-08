San Antonio Spurs a réussi à gagner loin de chez lui pour Memphis Grizzlies 106-108 dans une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de perdre à la maison avec Portland Trail Blazers 140-135, donc après le match, ils ont ajouté un total de quatre défaites consécutives, tandis que les visiteurs ont remporté la victoire à domicile contre Kings de Sacramento 129-120, donc après le match, ils accumulent quatre victoires consécutives. Avec ce résultat, pour le moment San Antonio Spurs il serait exclu des positions des barrages avec 29 matchs gagnés sur 65 joués. Pour sa part, Memphis GrizzliesAprès le match, il continue en barrages avec 32 victoires en 67 matchs disputés. Suivez les classements NBA après le match.

Le premier quart-temps a été marqué par différents changements de leader sur le tableau de bord, même si au final l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et s’est terminée sur un résultat de 25-31. Après cela, au deuxième quart, il y avait à nouveau des alternances sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 29-28. Après cela, les joueurs se sont reposés avec un 54-59 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de San Antonio Spurs Ils se sont distancés sur le tableau de bord, avaient une différence maximale de 11 points (74-85) et ont terminé avec un résultat partiel de 22-26 et un résultat global de 76-85. Enfin, au cours du dernier quart, les joueurs de l’équipe locale ont également réussi à se rapprocher à nouveau sur le tableau d’affichage, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 30-23. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 106-108 en faveur de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, San Antonio Spurs a remporté la victoire grâce à 21 points, trois passes décisives et 10 rebonds Dejounte Murray et les 16 points, sept passes et six rebonds de Derrick White. Les 25 points, neuf passes et neuf rebonds de JA Morant et les 21 points et trois rebonds de Jaren Jackson n’étaient pas assez pour Memphis Grizzlies gagner le match.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de San Antonio Spurs sera contre Philadelphie 76ers dans le Visa de centre sportif, pendant le prochain match, Memphis Grizzlies jouera contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Maison de campagne Hp. Consultez le calendrier complet de la NBA.