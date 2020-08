Un nouveau rendez-vous avec la NBA nous amène au match joué cet après-midi par les Memphis Grizzlies et Utah Jazz à Orlando. Les Grizzlies entrent dans le match avec le besoin d’une victoire après avoir raté les trois dernières dates avec la compétition depuis qu’elle a recommencé, tandis que les Jazz ont mis leur quart à Orlando 1-2 contre, donc gagner est aussi un priorité.

Memphis Grizzlies a perdu pour la quatrième fois consécutive lundi soir dernier. L’équipe n’a pas pu se rapprocher du tableau de bord de la Nouvelle-Orléans et les Pélicans ont finalement ajouté une autre victoire avec un résultat de 109-99. Avec cette défaite, l’équipe ne connaît toujours pas la victoire à Orlando et Portland Trail Blazers et San Antonio Spurs sont situés à deux matchs du classement de la Conférence Ouest, donc l’ajout d’une nouvelle victoire commence à être vital pour une équipe qui Il souhaite conserver la huitième place dans cette nouvelle phase de la compétition.

Lors de leur dernier match avant la défaite contre la Nouvelle-Orléans, l’équipe a perdu de deux points contre San Antonio après avoir récupéré un score contre onze au quatrième quart, tandis que Brandon Ingram et Zion Williamson menaient les scores pour les Pélicans sur lundi dernier avec un total de 24 et 23 points respectivement. Dans son cas, Ja Morant n’a marqué que 11 points.

Utah Jazz n’a pas été en mesure de maintenir la victoire obtenue la semaine dernière lors de leur premier meeting après le tour de compétition. L’équipe a ouvert cette nouvelle période en battant la Nouvelle-Orléans par un total de 106-104. De là, l’Utah ne connaît la défaite qu’après deux matchs disputés et cela l’a fait quatrième de la Conférence Ouest. La première défaite est tombée samedi dernier face au Thunder d’Oklahoma City par un résultat de 110-94, tandis que la deuxième est venue lundi dernier des Lakers de Los Angeles. Dans ce match, les Lakers ont égalé la première position de la Conférence Ouest en remportant un total de 116-108.

Les Jazz sont déjà qualifiés pour les prochaines éliminatoires, mais la différence par rapport au cinquième classé, le Thunder, n’est que d’un demi-match, donc gagner est une vraie nécessité. Lors du match de lundi dernier, Mitchell a réalisé une meilleure performance avec un total de 33 points, tandis que Mike Conley a ajouté 24 points et Rudy Gobert est reparti avec un double-double.

Dans ce cas, Memphis a un gros problème en plus s’il ne parvient pas à recommencer à gagner. L’équipe semble vouloir la victoire plus urgemment que les Jazz, qui ont déjà atteint leurs objectifs. Malgré les pertes accumulées, les Grizzlies ont bien performé contre les Jazz les quinze dernières fois qu’ils se sont rencontrés, nous voyons donc les Memphis Grizzlies couvrir la ligne cet après-midi.

Match: Memphis Grizzlies @ Utah Jazz

Pari: Memphis Grizzlies (+4,5)

Cotes: 1.91

Mise: 5/10

Maison de paris: William Hill

Conseils: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour recouvrer des dettes. Assurez-vous de comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestas.com.