chaleur de Miami a réussi à vaincre Sucettes Indiana par 124-115 lors du troisième match des Play-offs du premier tour de la NBA Eastern Conference. Après ce match, le match nul est 3-0 en faveur de chaleur de Miami.

Au premier quart, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé un partiel de 11-0 au cours du quart, même si cela a finalement fini par distancer l’équipe locale et s’est terminé sur un résultat de 34-27. Après cela, au deuxième trimestre, les locaux ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé une autre course de 11-2 au cours du quart et ont eu une différence maximale de 20 points (72-52) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 40-29. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 74-56 au compteur.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe visiteuse a réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart de 10-0 jusqu’à se terminer par un résultat partiel de 20-34 (94-90). Enfin, au cours du dernier trimestre, les acteurs locaux ont encore augmenté leur différence, atteignant une différence de 10 points (108-98) et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 30-25. Après tout cela, le match s’est terminé sur un score final de 124-115 pour les joueurs de l’équipe locale.

Pendant le match, chaleur de Miami a remporté la victoire grâce à 27 points, quatre passes et huit rebonds de Jimmy Butler et les 22 points, cinq passes et 11 rebonds de Bam Adebayo. Les 34 points, 14 passes et sept rebonds de Malcolm Brogdon et les 23 points, deux passes et six rebonds de T.j. Garenne ils n’étaient pas assez pour Sucettes Indiana A remporté le match.

Dans le prochain crash de chaleur de Miami votre rival sera à nouveau Sucettes Indiana, qui jouera dans le Maison de campagne Hp dans le quatrième match de la série.