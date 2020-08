Une nouvelle journée de la NBA nous amène au match que jouent ce soir le Miami Heat et l’Oklahoma City Thunder. Les Heat viennent au match après avoir remporté lundi dernier par un résultat de 114-92 contre les Indiana Pacers, tandis que les Thunder se présentent pour le rendez-vous après avoir perdu contre les Phoenix Suns lundi par un résultat de 128-101.

Le Miami Heat avait perdu deux matchs de suite et trois des quatre derniers qu’ils avaient disputés jusqu’à ce qu’ils se retrouvent à nouveau avec une victoire lundi contre les Pacers. Avec ce résultat, l’équipe a débuté mardi en quatrième position de la Conférence Est, avec un match d’avance sur l’Indiana et un match et demi sur Philadelphie. Contre les Pacers, le meilleur buteur de l’équipe était Jimmy Butler avec un total de 19 points, 11 rebonds et cinq passes.

Les Heat sont quinzième en attaque cette année car ils marquent en moyenne 112,3 points par match, alors qu’ils sont dix-huitième en rebonds, cinquième en passes décisives donnant une moyenne de 26,1 par match et, en plus, ils sont onzième en défense car ils limitent les rivaux au 109 points cette année. Jimmy Butler est le meilleur buteur de l’équipe avec une moyenne de 20,2 points par match et 6,7 rebonds, tandis que Goran Dragic ajoute 16,2 points et 5,1 passes décisives. Jae Crowder et Andre Iguodala, ainsi que Meyers Leonard et Kelly Olynyk vont être inestimables dans les rotations éliminatoires.

Oklahoma City Thunder a été battu lors de leur rencontre contre les Phoenix Suns lundi. Avec cette défaite, l’équipe est cinquième de la Conférence Ouest, à un match et demi des Houston Rockets, quatrième, et un demi-match devant Utah Jazz, sixième. Contre les Suns, le meilleur buteur de l’équipe était Darius Bazley avec un total de 22 points.

Les Thunder sont vingtièmes en attaque cette année car ils marquent en moyenne 110,4 points par match, alors qu’ils sont vingt-cinquième en rebonds, vingt-huitième en passes décisives donnant une moyenne de 21,8 par match et, enfin, ils sont septième en défense car ils permettent aux adversaires d’en marquer un. 108,4 points en moyenne cette année. Shai Gilgeous-Alexander est le meilleur buteur du groupe avec une moyenne de 19,1 points et six rebonds, tandis que Danilo Gallinari ajoute les mêmes points et 5,3 rebonds. Gilgeous-Alexander et Adams, Noel et Gallinari étaient tous deux absents du match lundi dernier et sont douteux pour cela.

Oklahoma City, malgré la récupération possible de certains de ses coups sûrs pour le match d’aujourd’hui, va à nouveau manquer Schoder, mis en quarantaine après avoir rejoint l’équipe. Miami a de nouveau eu le concours Butler lundi après avoir raté trois matchs et son aide était vitale pour ajouter à nouveau une victoire. Le Heat continue de se battre contre les Pacers pour assurer la quatrième place à l’Est, on voit donc le match pencher vers le Miami Heat.

Jeu: Miami Heat @ Oklahoma City Thunder

Pari: Miami Heat

Cotes: 1.91

Mise: 5/10

Maison de paris: William Hill

Conseils: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour recouvrer des dettes. Assurez-vous de comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestas.com.