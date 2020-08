Raptors de Toronto a réussi à gagner chaleur de Miami par 103-107 dans une nouvelle journée de la NBA. chaleur de Miami vient de la victoire sur Denver Nuggets par 105-125. De leur côté, leurs adversaires ont également remporté la victoire lors du duel précédent contre les Lakers de Los Angeles 107-92, donc après le match, ils complètent une séquence de sept victoires consécutives. Avec ce résultat, Raptors de Toronto il reste en barrage avec 47 victoires en 65 matchs joués, tandis que chaleur de MiamiAprès le match, il continue également en barrages avec 42 victoires en 66 matchs joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

08/03/2020

Agir à 22:23

CEST

Au cours du premier quart-temps, il y a eu des alternances sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un 11-2 partiel au cours du quart, bien qu’à la fin l’équipe visiteuse ait fini par se distancer et a terminé avec un résultat de 17-23. Après cela, au deuxième trimestre chaleur de Miami Il a réduit les distances sur le tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 27-25. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 44 à 48 points avant la pause.

Au troisième trimestre Raptors de Toronto Il a augmenté sa différence, a continué à gagner par 17 points (51-68) et a terminé avec un résultat partiel de 35-36 et un total de 79-84. Enfin, le dernier quart a de nouveau connu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 24-23, clôturant ainsi le match avec un résultat final de 103-107 en faveur de l’équipe visiteuse.

Le triomphe de Raptors de Toronto Il était dû en partie grâce à 36 points, quatre passes décisives et cinq rebonds. Fred Vanvleet et les 22 points, trois passes et six rebonds de Pascal Siakam. Les 25 points, cinq passes et cinq rebonds de Goran Dragic et les 16 points, cinq passes et sept rebonds de Jimmy Butler n’étaient pas assez pour chaleur de Miami pourrait gagner le match.

Le prochain crash de chaleur de Miami sera contre Celtics de Boston dans le Maison de campagne Hptandis que le prochain adversaire de Raptors de Toronto être Orlando Magic, avec lequel il jouera dans le Visa de centre sportif. Suivez tout le calendrier de la NBA.