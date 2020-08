On a beaucoup parlé de la façon dont le grand Michael Jordan se serait comporté dans le match d’aujourd’hui. L’entraîneur-chef des Golden State Warriors et ancien coéquipier de MJ lui-même, Steve Kerr, a récemment pesé sur le débat, et selon lui, le GOAT aurait dominé la NBA d’aujourd’hui.

S’exprimant lors d’une récente apparition sur le podcast Bill Simmons, Kerr a expliqué la justification de sa déclaration.

«Quand je repense à cette équipe des Bulls, cette équipe était en fait conçue pour jouer aujourd’hui», a déclaré Kerr (h / t Sourabh Singh de Essentially Sports). «Maintenant, moins le volume du tir à trois points, mais je pense que cette équipe en était capable. «Mais quand vous parlez de la polyvalence dont vous avez besoin pour défendre aujourd’hui. Si vous jetez sur le terrain, Ron Harper, Michael Jordan, Scottie Pippen, Toni Kukoc et Dennis Rodman, c’est une défense 2020. Ces cinq gars peuvent garder n’importe qui. «Et offensivement, personne n’a jamais pu garder Michael Jordan à l’époque. Vous ne pouvez qu’imaginer maintenant, avec l’espacement et les règles. »

Kerr a définitivement un point ici. Le jeu d’aujourd’hui a évolué de telle manière que les joueurs offensifs ont plus de liberté pour faire leur travail, pour ainsi dire. La défense dans les années 80 et 90 était beaucoup plus physique, et nous savons tous comment Jordan a commandé cette époque.

Kerr s’est notamment omis de la conversation, mais il faut également lui rendre hommage pour le rôle qu’il a joué dans ce deuxième triplé historique des Chicago Bulls. Il n’était peut-être pas une star, mais on ne peut nier que Kerr était une pièce cruciale pour ce qui est facilement l’une des plus grandes équipes de basketball de tous les temps.