Rapaces de Toronto battre Bucks de Milwaukee par 106-114 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Milwaukee Bucks ont subi une défaite contre Mavericks de Dallas par 136-132 et après le match, ils complètent une séquence de quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les Raptors de Toronto ont battu lors de leur match précédent Memphis Grizzlies par 108-99, ajoutant un total de quatre victoires à leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Rapaces de Toronto parvient à s’imposer dans les play-offs avec 51 matchs gagnés sur 70 joués. Pour sa part, Bucks de MilwaukeeAprès le match, il continue également en barrage avec 55 matchs gagnés sur 71 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé une course de 10-2 au cours du quart jusqu’à la fin avec un résultat de 31-36. Plus tard, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a augmenté sa différence et atteint la différence maximale (14 points) à la fin du trimestre, qui s’est terminée par un résultat partiel de 22-31. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 53 à 67 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre Bucks de Milwaukee il a réduit les différences de score et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 22-21 (et 75-88 au total). Enfin, lors du dernier quart-temps, l’équipe locale a également réussi à se rapprocher à nouveau du tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel au cours de ce quart de 14-2, même si ce n’était pas suffisant pour pouvoir gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat. partielle de 31-26. Enfin, le match s’est terminé sur un résultat de 106-114 en faveur de Rapaces de Toronto.

Parallèlement à tout cela, les joueurs qui se sont le plus démarqués Rapaces de Toronto étaient Chris Boucher et Norman Powell, qui a récolté 25 points, deux passes et 11 rebonds et 21 points, une passe et huit rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Kyle Korver et Khris Middleton pour ses actions dans le jeu, avec 19 points, deux passes et quatre rebonds et 17 points, trois passes et quatre rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Rapaces de Toronto sera contre Philadelphie 76ers dans le Maison de campagne Hp. Pour sa part, Bucks de Milwaukee sera mesuré avec Wizards de Washington dans le Visa Athletic Center. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.