Il se peut que ce ne soit que deux matchs en jeu dans la bulle, mais les pélicans sont déjà confrontés à des situations incontournables pour leurs six derniers matchs.

Classement de la conférence

8. Grizzlies (32-34) – Pas en action samedi.

9. Portland 2,5 Go – Pas en action samedi.

10. San Antonio 3,0 Go – Pas en action samedi.

11. Sacramento 3,5 Go – Pas en action samedi.

12. La Nouvelle-Orléans 4,0 Go – Bien qu’ils ne soient pas encore hors course, la Nouvelle-Orléans va avoir besoin de beaucoup d’aide pour se remettre dans la course.

13. Phoenix 5 Go – Pas en action samedi.

Jeux à regarder et centres d’intérêt

Portland contre Boston, 15 h 30, ESPN – Les Trail Blazers ont fait la plus grande déclaration précoce parmi les équipes qui se sont battues pour les huitième et neuvième têtes de série. Mais les fans des Pélicans devraient applaudir fortement Boston pour des raisons évidentes.

San Antonio contre Memphis, 16 h 00 – Les trois premiers matchs des Grizzlies sont tous contre des équipes qui se battent pour la huitième tête de série. Des cas pourraient être faits pour encourager l’une ou l’autre équipe, mais les pélicans jouent toujours les deux. L’intérêt fondamental ici devrait être autant d’heures supplémentaires que possible.

Sacramento vs Orlando, 18 h 00, NBATV – Les Kings pourraient se retrouver dans la même situation que la Nouvelle-Orléans subit actuellement avec une défaite dimanche. Les fans de pélicans devraient être enracinés pour cela.

Dallas contre Phoenix, 9h00 après-midi – Phoenix a besoin de beaucoup d’aide pour le rendre intéressant et ils n’ont pas non plus un seul match contre une autre équipe en lice pour la huitième tête de série de la Conférence Ouest. Enracinez-vous pour que Dallas mette fin à la poussée des séries éliminatoires des Suns.