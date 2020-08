Memphis Grizzlies a dit ce samedi le dernier adieu à la saison NBA 2019-20 après avoir chuté dans le play-in contre le Portland Trail Blazers par Damian Lillard, CJ McCollum et Carmelo Anthony. La franchise du Tennessee n’a pas réussi à se hisser au huitième rang des séries éliminatoires, mais ils quittent la «bulle» d’Orlando avec un espoir pour l’avenir.

Ces espoirs résident avant tout dans la figure de la recrue Ja morant, qui recevra sans aucun doute le prix NBA Rookie of the Year pour sa grande saison au niveau individuel, battant ses concurrents Zion Williamson (New Orleans Pelicans) et Kendrick Nunn (Miami Heat).

Dès la première minute où il a atteint la plus haute compétition de basketball nord-américaine, Morant s’est avéré être fait d’une pâte spéciale. Le joueur de 20 ans semble avoir été dans la NBA depuis plus de 10 saisons en raison de son professionnalisme.

En fait, et comme il l’a lui-même confirmé via ses réseaux sociaux, il a disputé les quatre derniers matchs des Grizzlies avec un pouce cassé, étant conscient de tout ce que son équipe était en jeu dans la dernière ligne droite de la saison régulière. .

Malheureusement pour Ja Morant, le rêve de participer à des séries éliminatoires pour le ring de la NBA devra attendre. Mais il ne fait aucun doute que la voie à suivre est la suivante, et les Memphis Grizzlies ont un avenir plus que prometteur avec Morant à la pointe des opérations sur le terrain.