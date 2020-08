Crédit:

Crédit photo: Abbie Parr / .. Sur la photo: Gordon Hayward

19 août 2020 à 10 h 08 HE

Vous trouverez ci-dessous les alignements de départ prévus pour chaque équipe de la NBA pour la liste de quatre matchs de mercredi, ainsi que des nouvelles notables pour chaque équipe. Pour des mises à jour en temps réel de ces alignements, consultez l’outil NBA Labs Insiders.

Dernière mise à jour mercredi à 10 h HE.

Programmation des formations de départ de la NBA pour le mercredi 19 août

Celtics de Boston: Kemba Walker – Marcus Smart – Jaylen Brown – Jayson Tatum – Daniel Theis

Filets de Brooklyn: Caris LeVert – Temple Garrett – Joe Harris – Rodions Kurucs – Jarrett Allen

Dallas Mavericks: Luka Doncic – Tim Hardaway Jr. – Dorian Finney-Smith – Maxi Kleber – Kristaps Porzingis

Denver Nuggets: Jamal Murray – Torrey Craig – Michael Porter Jr. – Paul Millsap – Nikola Jokic

Clippers de Los Angeles: Patrick Beverley – Kawhi Leonard – Paul George – Marcus Morris – Ivica Zubac

Les 76ers de Philadelphie: Shake Milton – Josh Richardson – Tobias Harris – Al Horford – Joel Embiid

Raptors de Toronto: Kyle Lowry – Fred VanVleet – OG Anunoby – Pascal Siakam – Marc Gasol

Jazz de l’Utah: Donovan Mitchell – Joe Ingles – Royce O’Neale – Juwan Morgan – Rudy Gobert

Nouvelles sur les blessures

Celtics de Boston: Gordon Hayward (cheville) devrait manquer 4 semaines. Jaylen Brown (cuisse) est probable.

Filets de Brooklyn: Jamal Crawford (ischio-jambiers) reste absent.

Dallas Mavericks: Kristaps Porzingis (genou) est discutable. Trey Burke (cheville) est probable.

Denver Nuggets: Will Barton (genou) et Gary Harris (hanche) restent à l’écart.

Clippers de Los Angeles: Rien de nouveau.

Les 76ers de Philadelphie: Glenn Robinson III (oblique) et Ben Simmons (genou) restent à l’écart.

Raptors de Toronto: Rien de nouveau.

Jazz de l’Utah: Mike Conley (quarantaine) et Ed Davis (MCL) sont sortis.

Cet article NBA Injury News & Projected starting lineups: Latest on Celtics, Jazz, More (mercredi 19 août) est apparu en premier sur actualité.