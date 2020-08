Les Utah Jazz ont anéanti les Denver Nuggets pour le deuxième match consécutif pour remonter 2-1 dans leur meilleure des sept séries de premier tour. Après avoir perdu 124-105 dans le match 2, les Nuggets sont tombés par un inexcusable 37 points dans le match 3. Michael Malone, entraîneur-chef des Nuggets, a parlé de la perte embarrassante et a déclaré que leurs deux stars Nikola Jokic et Jamal Murray devaient faire un pas.

«Je n’ai pas encore eu l’occasion de lui parler. 15 points, six passes, cinq rebonds… ces chiffres corrects mais de Nikola, évidemment, nous avons besoin de plus. Surtout quand Rudy Gobert a le match qu’il a », a déclaré Malone après la défaite, via Antonis Stroggylakis d’EuroHoops. Gobert a eu un double-double de 24 points plus 14 rebonds dans sa meilleure performance depuis janvier. «Rudy Gobert nous a dominés ce soir», a déclaré Malone. «Mike Conley nous a dominés ce soir. Nous n’irons nulle part si Nikola et Jamal combinent pour 27 points. Les meilleurs joueurs se mobilisent et jouent bien. »

Comme Malone l’a mentionné, les deux meilleurs joueurs de Denver n’étaient pas eux-mêmes vendredi. Après avoir perdu 28 points, 11 plateaux et six centimes, dans le match 2, Jokic n’a été limité qu’à 15 points, six rebonds et cinq passes décisives dans le troisième match.

Murray, quant à lui, se bat pour le deuxième match consécutif, ne marquant que 12 points sur 5 tirs sur 16, après avoir explosé pour 36 points dans le match d’ouverture de la série.

Malone, cependant, ne s’excuse pas des critiques pour les mauvaises sorties de Denver lors des deux derniers matchs. Il a ajouté que cela concerne toute l’équipe, y compris lui-même, et a reconnu qu’il devait mieux entraîner.

Néanmoins, aussi dominante que l’Utah l’a regardée au cours des deux derniers matchs, cette série est loin d’être terminée. Malone et les Nuggets ont encore beaucoup de temps pour revenir à la planche à dessin et faire des ajustements avant un match 4 très important.