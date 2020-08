Celtics de Boston Il a réussi ce dernier matin à s’imposer sur l’un de ses principaux rivaux dans la lutte pour atteindre les finales NBA depuis la Conférence Est, Rapaces de Toronto. L’équipe dirigée par Brad Stevens Il y est parvenu en terminant un match aussi sérieux en attaque qu’en défense, et en donnant le sentiment d’avoir l’une des meilleures chimies de vestiaires de toute la ligue.

Et est-ce que les Celtics, à la fin du duel, ont fait de Fred VanVleet le joueur des Raptors qui a marqué le plus de points dans le jeu, et seulement avec 13 unités. Stevens lui-même, dans ses déclarations d’après-match, a été très fier de l’attitude de tous ses joueurs:

« Dans des matchs comme celui que nous avons joué aujourd’hui, nous devons être aussi enfermés que possible dans des possessions défensives, être aussi précis que possible. Je pense que c’est la chose la plus importante, et en y parvenant, je pense que nous sommes prêts à relever tous les défis qui se présentent à nous. »

Daniel Theis (11 points et 11 rebonds) s’est imposé comme l’un des piliers défensifs de ces Boston Celtics. A propos du joueur allemand, Brad Stevens a dédié les mots suivants:

« Daniel a réussi à tirer le meilleur parti de tous les coéquipiers autour de lui pendant les matchs. Je crois sincèrement que cela a été sa plus grande force tout au long de la saison. C’est un joueur très important pour l’équipe. »

Après le match, Theis lui-même s’est également adressé aux médias, notant ce qui suit: « Je dois être l’ancre défensive. Je suis le dernier garçon. Je dois parler davantage sur le terrain et me rendre plus fort pour que tout le monde puisse tout voir. »