Phoenix Suns Il est venu dans la «bulle» d’Orlando avec des idées claires. Ce matin, il a disputé son deuxième match depuis la reprise de la saison régulière, et a de nouveau gagné (record provisoire de 2-0). Il n’a rien fait de plus et rien de moins qu’avant la Dallas Mavericks Luka Doncic et Kristaps Porzingis, et un résultat de 115-117.

Et c’est que ces Suns veulent réussir l’exploit incroyable de se qualifier pour les playoffs. Ils sont venus comme l’équipe la plus compliquée de l’Ouest, mais maintenant ils ne sont plus qu’à deux matchs du 9e (qui jouera un play-out avec le 8e si la différence entre les deux est inférieure à 3,5 matchs).

Ricky Rubio, la base de la franchise de l’Arizona, a expliqué dans les déclarations après la victoire contre les Mavs que Phoenix, de son vivant, donnera tout pour obtenir la qualification pour les playoffs. Ses paroles ont été les suivantes:

« Nous sommes arrivés dans la bulle d’Orlando avec l’idée à l’esprit que tout peut arriver. Les victoires comme celle que nous avons remportée aujourd’hui sont celles qui nous aident à nous améliorer et à rester motivés. Les chances d’entrer en séries éliminatoires sont très faibles, mais alors il y en a un minimum, nous nous battrons pour l’obtenir. Pourquoi ne pas sortir jouer et voir ce qui se passe? «

« Nous avons gagné deux matchs et nous savons que pour entrer en séries éliminatoires, nous devons gagner presque tout ce qui reste, et aussi attendre que les autres concurrents perdent. Nous nous concentrons uniquement sur le jeu et la croissance en équipe, le reste viendra », a-t-il déclaré. l’Espagnol.