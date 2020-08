Cotes des paris Nuggets contre Thunder

Cotes des pépites

+4,5 [BET NOW]

Cotes du tonnerre

-4,5 [BET NOW]

Moneyline

-222 / -492 [BET NOW]

Temps

16 heures ET

la télé

NBATV

Cotes à partir de dimanche soir et via DraftKings. Obtenez jusqu’à 1000 $ de bonus d’inscription chez DraftKings aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

Les Nuggets pourront-ils rebondir après une défaite embarrassante contre le Miami Heat ou le Thunder maintiendra-t-il la pression après une victoire de déclaration contre les Utah Jazz?

Denver Nuggets

Les Nuggets ont été durement touchés par le virus des blessures et il faut se demander si le retard de certains joueurs entrant dans la bulle a eu un effet sur leur conditionnement et leur santé.

Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que l’entraîneur Mike Malone veut dire quand il décrit Jamal Murray comme «très discutable», mais étant donné qu’il a raté le dernier match de Nugget, il est considéré comme «douteux». Jamal Murray a déclaré que ses ischio-jambiers étaient dérangeants depuis l’arrivée de l’équipe à Orlando, donc même s’il joue, ne vous attendez pas à ce qu’il soit presque aussi vif que d’habitude. Will Barton et Gary Harris ont également raté le premier match de Denver à Orlando et seront de nouveau absents lundi soir.

Les Nuggets ont besoin de Nikola Jokic pour s’intensifier et organiser un jeu de monstres à l’intérieur pour gagner ce match. Selon Cleaning the Glass, lorsque Murray, Harris et Barton ne sont pas sur le terrain, les Nuggets ont une note nette de -8. Il s’agit d’un écart par rapport à leur note nette de +6,1 lorsque les trois sont sur le terrain.

Sans Murray, Harris et Barton, l’offensive des Nuggets en souffre. Sans ces trois joueurs sur le terrain, ils retournent la balle à un rythme absolument inacceptable. Selon NBA.com et Cleaning the Glass, les Nuggets ont retourné le ballon sur 19,2% des possessions lors de leur premier jeu de bulles et 16,7% des possessions cette saison sans Murray, Harris et Barton sur le terrain. Il s’agit d’un changement radical par rapport à leur 11e meilleur taux de roulement (14%) dans l’ensemble cette saison. S’ils sont incapables de protéger le ballon de basket, les Nuggets offriront au Thunder des opportunités de transition faciles.

Oklahoma City Thunder

Les Thunder viennent de remporter une solide victoire contre les Jazz et une victoire contre les Nuggets rendrait la course pour la tête de série n ° 3 de l’Ouest beaucoup plus intéressante.

Les Thunder sont fondamentalement solides. Selon Cleaning the Glass, ils font partie des 10 meilleures équipes pour limiter les chiffres d’affaires, le pourcentage de buts sur le terrain et atteindre la ligne des lancers francs. De l’autre côté du ballon, le Thunder commet le 4e moins de fautes de la ligue et cède le moins de points à ses adversaires lors de la pause rapide.

En limitant les erreurs et en s’appuyant sur un jeu de garde fort, le Thunder a été une surprise dans la Conférence Ouest. Les alignements avec Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander et Dennis Schroder ont une note nette de +31,4, selon les données de Cleaning the Glass. Étant donné que les Nuggets n’ont pas leurs gardes de départ, attendez-vous à ce que ce trio dirige le court et dicte le rythme.

Analyse des paris et sélection

Il a été rentable de parier sur le Thunder après une victoire contre la propagation (ATS). Par Betlabs, le Thunder a une fiche de 11-4 contre l’écart dans cette situation.

Je m’attends à ce que le Thunder s’occupe des affaires contre une équipe Nuggets en désavantage numérique. La zone avant des Nuggets sera vulnérable face à l’un des meilleurs trios (au moins via des statistiques avancées) de la NBA.

Le choix: Thunder -4,5, prendrait jusqu’à -6.

[Bet now at DraftKings. CO, NJ, PA, IN and WV only.]