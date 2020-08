Un nouveau rendez-vous avec la NBA nous amène au jeu que jouent aujourd’hui Oklahoma City Thunder et Phoenix Suns. Les Thunder viennent au match après avoir disputé un match hier contre les Washington Wizards avec un résultat en faveur de 121-103, ils jouent donc un deuxième match d’affilée aujourd’hui, tandis que les Suns apparaissent au rendez-vous après avoir battu Miami. Chauffez samedi par un score de 119-112 et restez invaincu puisque la compétition se joue à Orlando.

Oklahoma City Thunder est plongé dans sa lutte pour être le plus haut possible dans le classement pour les prochaines éliminatoires. Après la défaite de dimanche, l’équipe a terminé cinquième de la Conférence Ouest, à un demi-match de Houston et également à moitié devant l’Utah, qui est sixième. Contre les Wizards, le meilleur buteur de l’équipe était Darius Bazley avec un total de 23 points sur le banc.

Les Thunder sont vingtièmes en attaque cette saison car ils marquent en moyenne 110,4 points par match, alors qu’ils sont vingt-cinquième en rebonds, vingt-huitième en passes décisives donnant une moyenne de 21,7 par jour et, en plus, ils sont septièmes en défense car ils limitent les rivaux au 108,1 points cette année. Le meilleur buteur de l’équipe est Shai Gilgeous-Alexander avec une moyenne de 19,1 points et six rebonds, tandis que Danilo Gallinari ajoute 19 points et 5,4 rebonds et Chris Paul a 17,8 points et 6,7 passes décisives. Adams, Noel et Roberson ont raté le match d’hier et sont douteux pour le match d’aujourd’hui. Schroder ne sera certainement pas là aujourd’hui depuis qu’il a quitté la concentration et à son retour, il doit garder quelques jours de quarantaine.

Phoenix Suns n’a pas été très clair sur la façon dont la reprise de la compétition allait leur convenir, mais il est clair que cela a été formidable puisqu’ils cumulent cinq victoires en cinq matchs joués, étant l’une des rares équipes à ne pas encore connaître la défaite. Les Suns étaient à égalité au 10e rang de la Conférence de l’Ouest dimanche, à deux matchs de Memphis et à mi-chemin de Portland. Contre la chaleur, le meilleur buteur de l’équipe était Devin Booker avec un total de 35 points et six passes.

Les Suns sont douzième en attaque cette saison avec une moyenne de 113 points, alors qu’ils sont vingt et unième en rebonds, premiers en passes décisives donnant une moyenne de 27,1 passes par jour et, enfin, ils sont vingtième en défense car ils permettent aux rivaux de marquer une moyenne de 113,7 points dans chaque match. Le meilleur buteur de l’équipe est Devin Booker avec une moyenne de 26,4 points et 6,6 passes décisives, tandis que Kelly Oubre Jr ajoute 18,7 points et 6,4 rebonds et Deandre Ayton a 18,9 points et 11,7 rebonds.

Les deux équipes viennent au match avec leurs fronts respectifs ouverts, mais avec une différence notable. Oklahoma City a une place garantie dans les playoffs et la seule chose à faire est de savoir où il en est en playoffs et qui sera son rival au premier tour, tandis que Phoenix risque sa vie ce soir pour couper la distance avec les Trail Blazers et les Grizzlies à être dans ces séries éliminatoires. Les Suns jouent à un niveau élevé, alors nous regardons de plus près une victoire des Phoenix Suns ce soir.

Jeu: Oklahoma City Thunder @ Phoenix Suns

Pari: Phoenix Suns (-5,0)

Cotes: 1.91

Mise: 5/10

Maison de paris: William Hill

Conseils: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour recouvrer des dettes. Assurez-vous de comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestas.com.