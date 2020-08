Orlando Magic a gagné Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 133-127 dans une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs d’Orlando Magic avaient perdu contre Filets de Brooklyn par 96-108. De leur côté, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont également perdu lors du duel précédent avec Kings de Sacramento par 112-106, donc après le match, ils accumulent quatre défaites d’affilée. Avec ce résultat, Orlando Magic parvient à s’imposer en barrages avec 33 matchs gagnés sur 73 joués, tandis que Pélicans de la Nouvelle-OrléansAprès le match, il serait exclu des Play-offs avec 30 victoires en 72 matchs joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

14/08/2020

Allumé à 05:53

CEST

.

Au premier quart, il y avait des alternances sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu une course de 10-0 pendant le quart et ont terminé avec un résultat de 34-31. Plus tard, au cours du deuxième quart, l’équipe locale a élargi sa différence et augmenté la différence à un maximum de 19 points (73-54) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 43-30. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 77-61 au tableau de bord.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à se rapprocher sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un 11-2 partiel au cours de ce trimestre et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 22-26 et un total 99-87. Enfin, au dernier quart, les visiteurs ont également réussi à se rapprocher à nouveau du tableau de bord, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 34-40, terminant ainsi le match avec un résultat final. 133-127 en faveur des locaux.

Au cours de la réunion, ils ont souligné Nikola Vucevic et DJ. Augustin pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 23 points, trois passes et six rebonds et 22 points, six passes et quatre rebonds respectivement. De son côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Josh Hart et Frank Jackson pour ses interventions dans le jeu, avec 23 points, six passes et 14 rebonds et 31 points, cinq passes et deux rebonds respectivement.