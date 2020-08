Le match de dimanche soir entre les Rockets et les Bucks à la «bulle» de la NBA est la première confrontation en 2020 entre le gardien de Houston James Harden et l’attaquant de Milwaukee Giannis Antetokounmpo, les deux derniers MVP de la ligue et les première et deuxième places dans une 2018-2019 animée. débat.

C’est aussi la première rencontre en personne entre les superstars depuis une série de commentaires ciblés entre les deux en février.

Le drame apparent de février a commencé quand Antetokounmpo, en tant que meilleur vote des fans de la Conférence Est, rédigeait son équipe All-Star. Antetokounmpo a choisi le garde de Boston Kemba Walker plutôt que Harden, ajoutant qu’il voulait «quelqu’un qui puisse passer». (C’était un commentaire curieux, puisque Harden obtient en moyenne 7,4 passes décisives par match contre 4,9 pour Walker.)

Puis, après le match des étoiles, « The Greek Freak » a déclaré que la stratégie de son équipe en fin de match était d’attaquer Harden. (Cela n’a pas fonctionné, et c’était une autre observation étrange, puisque Harden se classe comme un défenseur d’élite.)

« Offensivement, nous essayions juste de trouver qui que James Harden gardait », a déclaré Antetokounmpo après le match. «C’est pour cela que nous pensions avoir la possibilité de marquer.»

Enfin, lors d’une interview avec Rachel Nichols d’ESPN qui a été diffusée plus tard le même mois, « The Beard » a applaudi en grand.

« Vous avez des gens qui parlent de certains des stéréotypes qui ont explosé autour de vous », a déclaré Nichols. « Charles Barkley, quand ils ont eu le repêchage All-Star, disait: » Oh, personne ne veut prendre James Harden, c’est un dribbleur. « Giannis fait une blague sur l’air à propos de je veux prendre quelqu’un qui peut passer, je » Je prends Kemba Walker au lieu de James Harden.

Réponse de Harden:

Durcir: J’ai en moyenne plus de passes que lui, je pense. Nichols: Vous êtes au 10e rang pour les passes décisives avant la pause des étoiles et Kemba au 36e pour les passes. Durcir: Je ne vois pas quelle est la blague. Mais je ne l’ai même pas vu. Je ne fais pas attention à des trucs comme ça. Je sais juste qu’aucun d’eux ne peut me déranger.

À partir de là, la critique de Harden est devenue encore plus directe dans un coup apparent au style de jeu d’Antetokounmpo de 6 pieds 11 pouces.

«Daryl Morey, votre directeur général, avait une excellente ligne pour répondre à tout cela», a déclaré Nichols alors que la conversation se poursuivait. « Il a dit: » Être différent ne se fait pas vraiment apprécier tant que ça ne marche pas. « »

Durcir: Ouais, quand j’ai fini. Quand tout sera dit et fait, ils l’apprécieront davantage. Mais j’aimerais pouvoir mesurer juste 7 pieds et courir et dunker. Cela ne demande aucune compétence. Je dois réellement apprendre à jouer au basket et avoir des compétences. Je prendrai ça n’importe quel jour. Nichols: Pensez-vous qu’au final, un titre va vous donner le respect que vous méritez? Durcir: Ouais c’est ça. Et je l’obtiendrai.

Dernière intersaison, dans des commentaires qui ont pu troubler Antetokounmpo et / ou son entourage, Harden a continuellement évoqué le rôle des récits médiatiques dans le processus de sélection annuel des MVP. Certains dans la ligue ont vu cela comme une tentative de saper la victoire d’Antetokounmpo.

Plus récemment, il y a eu des signes que les tensions commençaient à s’atténuer. Interrogé sur les commentaires pointus de Harden, Antetokounmpo a minimisé la situation et a déclaré qu’il essayait simplement de faire son travail.

Je ne suis pas du genre à attaquer quelqu’un. … J’essaie juste de faire mon travail qui est de gagner des matchs et de rentrer chez moi dans ma famille. En fin de compte, si c’est ce qu’il croit, c’est ce qu’il croit. Je ne peux rien dire à ce sujet. Je dois juste rester concentré.

Fin mars, Antetokounmpo a même semblé étendre une branche d’olivier lorsqu’il a identifié Harden comme le joueur le plus difficile à garder de la NBA.

Les Rockets and Bucks auraient joué le 25 mars à Milwaukee, mais ce jeu a été abandonné en raison de la pandémie COVID-19. Du coup, dimanche en Floride est la première rencontre entre les stars depuis lors.

Maintenant âgé de 25 ans, Antetokounmpo compte en moyenne 29,8 points (55,0% FG), 13,8 rebonds et 5,8 passes décisives par match cette saison. Pendant ce temps, Harden, 30 ans, mène la NBA pour la troisième année consécutive avec 34,6 points, et il compte également 7,4 passes décisives et 6,4 rebonds par match.

Les deux devraient terminer dans le top trois des votes MVP cette saison.

Le tip-off dimanche entre les Rockets (41-24) et Bucks (54-12) est fixé à 19h30. Central, avec une émission régionale (mettant en vedette des annonceurs de Houston) disponible sur AT&T SportsNet Southwest et une émission nationale sur ABC. Le jeu peut être diffusé via NBA League Pass, et les abonnés à ESPN peuvent également le regarder via l’application ESPN.