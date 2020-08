Les opportunités de l’Orlando Magic dans leur match nul contre Bucks de Milwaukee ils sont minimes. Pratiquement inexistant. Le meilleur record de toutes les caractéristiques de la NBA qui a été le meilleur joueur de la ligue au cours des deux dernières années. C’est Giannis Antetokounmpo. Pendant ce temps, les hommes de Steve Clifford affronteront la série dans un net désavantage concurrentiel intensifié par les blessures de joueurs clés tels que Jonathan Isaac, Terence Ross, Michael Carter-Williams et Mo Mamba. Aaron Gordon et Evan Fournier ont également fait face à des problèmes physiques la semaine dernière.

Sans fond de placard et avec deux de ses principales références loin d’être à 100%, l’élimination est un fait. La seule question sera de savoir de quelle différence cela signifie et si le Magic pourra «voler» un jeu aux principaux candidats de l’Est.

L’équipe dirigée par Mike Budenholzer mettra en place l’ensemble de son système autour Giannis Antetokounmpo, catalyseur principal du jeu Bucks. L’international grec n’a eu besoin que d’une moyenne de 30,4 minutes par match pour obtenir une moyenne de 29,5 points, 13,6 rebonds et 5,6 passes décisives par match. Par conséquent, il arrivera visiblement reposé aux séries éliminatoires et avec la motivation en l’air après la douloureuse élimination subie par les Raptors de Toronto la saison dernière. Et si cela ne suffisait pas, Khris Middleton Il signe sa meilleure saison en tant que professionnel après le succulent renouvellement signé l’été dernier et Eric Bledsoe espère se racheter de sa mauvaise performance lors des deux dernières éditions de l’après-saison.

Plus inquiétant est la défense des Bucks, qui a permis plus de tentatives de 3 points que toute autre équipe cette saison, mais qui a néanmoins affiché la meilleure note défensive de la ligue avec une large marge de différence. Ceux du Wisconsin défendent très bien les lignes de passage et ont fait un mur pratiquement imprenable autour du tableau. Brook López ou Antetokounmpo lui-même sont les deux tours sur lesquelles cette domination est construite. De plus, la présence de Khris Middleton et Eric Bledsoe assurent des mains rapides et des jambes fraîches pour voler des balles et passer rapidement à la pause rapide.

Nous ne devons pas non plus nuire à la magie dans cette section. La Floride fait partie des dix meilleures équipes dans quatre catégories défensives de la NBA. Ils occupent la première place en points alloués dans la deuxième chance, la deuxième en points du rival après la perte du ballon, la quatrième en points reçus sur la contre-attaque et la neuvième en points de l’adversaire dans la peinture. Précisément, l’Orlando Magic et les Milwaukee Bucks ont été les deux seules équipes à avoir réussi cette saison. De plus, ils ont le facteur Aaron Gordon. Celui de San José a limité Antetokounmpo à 44,9% de tirs depuis le terrain cette saison, onze points de pourcentage de moins que sa moyenne. Depuis 2014, seuls deux joueurs ont eu un meilleur bilan défensif sur lui: LeBron James et LaMarcus Aldridge.

Cependant, tout est insuffisant pour arrêter une équipe qui est un véritable ouragan à pleine capacité et qui joue au rythme le plus élevé de toute la NBA. Les Bucks ont battu le Magic dans sept de leurs huit dernières rencontres et ce sera l’image de cette cravate. Le titre est d’ailleurs présenté comme une incitation imbattable et Orlando ne sera pas un rival sur un chemin plein d’ambition. Le rêve de Disney World est terminé pour eux et il ne fait que commencer pour Antetokounmpo et sa compagnie.