Pau Gasol a toujours entretenu une grande amitié avec Kobe Bryant et sa famille. Et après la mort de Kobe, le pivot catalan a maintenu un contact étroit avec Vanessa Bryant et les enfants. La scène dans les Lakers a créé un lien spécial entre les deux et maintenant il reste entre Gasol et la famille Bryant. En fait, c’est comme si Pau faisait partie de la famille Bryant.

21/08/2020

Cela est prouvé par la photo que Vanessa Bryant a téléchargée sur Instagram. Sur cette image, Pau Gasol est vu tenant une de ses filles dans ses bras. « Frère, famille, oncle », a écrit Vanessa, cataloguant Pau comme «l’oncle» de sa fille Bianka, qui apparaît sur la photo.

Pau Gasol et sa femme ont profité de ces jours pour se déconnecter en vacances avec la famille Bryant avant de penser à nouveau au basket. L’image tendre de « l’oncle » Gasol avec Bianka lors d’une excursion en bateau est largement commentée sur les réseaux sociaux.