Celtics de Boston a réussi à gagner Philadelphie 76ers 94-102 au troisième tour des Play-offs du premier tour de la NBA Eastern Conference. Après ce match, l’égalité est de 0-3 pour Celtics de Boston.

22/08/2020

Déposé à 03:23

Au premier quart, il a été marqué par le leadership des joueurs des Boston Celtics, ils ont continué à gagner par neuf points (13-22) jusqu’à terminer avec un résultat de 24-26. Après cela, au deuxième quart, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 25-25. Après cela, les rivaux ont atteint la pause avec un 49-51 au tableau de bord.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs des Boston Celtics ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, ont atteint une différence de sept points (56-63) et ont terminé avec un résultat partiel de 23-25 ​​et un total de 72-76. Enfin, au cours du dernier quart-temps, il y a eu également des alternances sur le tableau de bord, même si l’équipe visiteuse a fini par se distancer et a terminé sur un résultat partiel 22-26. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 94-102 pour les visiteurs.

Au cours de la réunion, les performances de Marcheur Kemba et Jaylen marron, qui a récolté 24 points, quatre passes et huit rebonds et 21 points, trois passes et sept rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Joël Embiid et Tobias Harris pour leurs interventions pendant le match, avec 30 points, une passe et 13 rebonds et 15 points, quatre passes et 15 rebonds respectivement.

Le prochain affrontement fera face à nouveau Philadelphie 76ers avec Celtics de Boston dans le Maison de campagne Hp lors de la quatrième réunion de la série.