Les Phoenix soleils ils continuent de rêver. La franchise Arizona ne sait pas ce que c’est que de perdre dans la bulle d’Orlando. Jusqu’à présent, six victoires en six matchs. Le dernier ce lundi après avoir battu le Thunder d’Oklahoma City par un résultat de 128-101 qui ne rend pas justice à ce qui a été vu pendant le match.

Le Thunder a débuté le match en images avec Steven Adams, Danilo Gallinari, Shai Gilgeous-Alexander et Dennis Schröder absences par repos. Malgré cela, la gestion de Chris Paul et la présence d’un inspiré Darius Bazley des deux côtés du terrain (22 points et 9 rebonds) suffisait à jeter les Arizona dans les mâchoires de l’échec. Cependant, le réservoir de carburant s’est rapidement épuisé.

Après la gifle d’ouverture, les Phoenix Suns ont récupéré le déficit de 14 points dans un superbe deuxième quart-temps au cours duquel Devin Booker a confirmé son statut de star. Le gardien a terminé le match avec 35 points, marquant des paniers de toutes les formes, couleurs et zones possibles. De plus, l’incorporation de DeAndre Ayton pendant cette période après avoir sauté un contrôle de coronavirus a intensifié la présence interne de Monty Williams.

Envie de le revoir? Nous aussi. « LOGO BOOK » pic.twitter.com/C9zRk6kPNf – 6-0 (@Suns) 10 août 2020

En seconde période, les Suns sont remontés d’une vitesse de plus et ont ouvert une brèche sur le tableau de bord que le Thunder, sans beaucoup de banc à gratter, n’a pas pu sauver. Certaines alternatives que son rival avait. A Booker et Ayton a été ajouté le bon jeu de Ponts Mikal (18 points), Dario Saric (16) ou un Cameron Johnson (18 points) qui se ratifie dans la bulle. Plus qu’assez de membres pour clore le duel et maintenir un statut invaincu à Disney World.

Les éliminatoires sont plus proches pour les Phoenix Suns. Mais ils ne sont pas encore dépendants d’eux-mêmes. Ils occupent actuellement la dixième position (32-39) de la Conférence occidentale à un demi-match de Portland Trail Blazers (33-39) et un de Memphis Grizzlies (33-38).